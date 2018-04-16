МОЗ проведе перевірку держпідприємства "Укрвакцина"

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували перевірку державного підприємства "Укрвакцина". Генерального директора Андрія Макаренка вже відсторонили від займаної посади.

Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

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МОЗ утворив та затвердив склад комісії для проведення перевірки діяльності державного підприємства "Укрвакцина". Перевірка триватиме з 16 квітня до 18 травня 2018 року,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що на час досудового розслідування Андрія Макаренка відсторонили від посади генерального директора підприємства, а виконувачем обов’язки гендиректора "Укрвакцини" призначили Володимира Шевченка. Відповідний наказ у Міністрестві охорони здоров'я підписали сьогодні.

У міністерстві пообіцяли інформувати громадськість про перебіг та результати перевірки.

Нагадаємо, 11 квітня прокуратура Києва повідомила про підозру генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" за фактом розтрати майна у сумі 1,5 мільйона гривень. Слідством встановило, що керівник держустанови протягом 2012-2013 років перераховував гроші держпідприємства на рахунки двох приватних компаній за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів на території України.