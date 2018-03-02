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МОЗ спростувало причетність вакцини БЦЖ до смерті дитини на Сумщині

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Заборона БЦЖ в Україні: смерть дитини не пов'язана із вакцинацією
Заборона БЦЖ в Україні: смерть дитини не пов'язана із вакцинацією / Фото з вільних мереж

Міністерство охорони здоров’я України заявило, що випадок смерті дитини в Сумській області не пов’язаний з вакцинацією БЦЖ. Тож Державна служба з контролю лікарських засобів має скасувати рішення про тимчасову заборону вакцини БЦЖ.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Зазначимо, що раніше в Україні тимчасово заборонили вакцину БЦЖ болгарського виробництва через нібито випадок смерті після імунізації.

"Сьогодні регіональна група оперативного реагування на несприятливу подію після імунізації надала результати розслідування смерті дитини у Сумській області. Висновки підтверджують, що смерть дитини не пов’язана зі щепленням проти туберкульозу", – мовиться у повідомленні МОЗ

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Так, у висновку групи зазначено: науково доведено, що розвиток (діагнозу, який не розголошується через лікарську таємницю) жодним чином не пов’язаний з імунізацією; щеплені в один день, в одному закладі охорони здоров‘я, з одного флакону ще 10 дітей. У всіх дітей у період після введення вакцини скарги відсутні.

Що таке БЦЖ? Вакцина проти туберкульозу, приготована з штаму ослабленої живої туберкульозної палички, яка практично втратила здатність заражати людину, адже вона спеціально вирощена в штучному середовищі.

Теги: Новини України Жертви Діти Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Суми Болгарія
Джерело: 24 Канал
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