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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      МОЗ створило спільноту у вайбері з офіційною інформацією про коронавірус в Україні

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      Сторінка МОЗ тепер є у вайбері / unsplash.com

      МОЗ офіційно розпочало співпрацю з Rakuten Viber, створивши офіційну спільноту під назвою "Коронавірус_інфо". Відтак, актуальну та перевірену інформацію про поширення хвороби в Україні отримуватимуть і користувачі цієї платформи.

      Про це МОЗ повідомив у офіційному телеграм-каналу Коронавірус_інфо.

      До теми Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися

      Окрім того, за допомогою in-app сповіщення важлива інформація надходитиме усім користувачам, які зареєструвались у вайбері в Україні. 

      Підписатися у вайбері на офіційну спільноту від МОЗ можна натиснувши тут


      Офіційна сторінка МОЗ у Viber

      Нагадаємо, що МОЗ закликає українців "тримати голову холодною", не розповсюджувати неправдиву інформацію та не маніпулювати фейками.

      Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко радить ставитися критично до будь-якого повідомлення чи репосту. 

      Станом на 21 березня, в Україні зафіксували 41 випадок захворювання на коронавірус, 3 з них летальні, а 1 людина одужала. 

      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Анастасія Кушпіт
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Viber Техно
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