МОЗ створило спільноту у вайбері з офіційною інформацією про коронавірус в Україні
МОЗ офіційно розпочало співпрацю з Rakuten Viber, створивши офіційну спільноту під назвою "Коронавірус_інфо". Відтак, актуальну та перевірену інформацію про поширення хвороби в Україні отримуватимуть і користувачі цієї платформи.
Про це МОЗ повідомив у офіційному телеграм-каналу Коронавірус_інфо.
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Окрім того, за допомогою in-app сповіщення важлива інформація надходитиме усім користувачам, які зареєструвались у вайбері в Україні.
Підписатися у вайбері на офіційну спільноту від МОЗ можна натиснувши тут.
Офіційна сторінка МОЗ у Viber
Нагадаємо, що МОЗ закликає українців "тримати голову холодною", не розповсюджувати неправдиву інформацію та не маніпулювати фейками.
Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко радить ставитися критично до будь-якого повідомлення чи репосту.
Станом на 21 березня, в Україні зафіксували 41 випадок захворювання на коронавірус, 3 з них летальні, а 1 людина одужала.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу