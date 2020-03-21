МОЗ створило спільноту у вайбері з офіційною інформацією про коронавірус в Україні

МОЗ офіційно розпочало співпрацю з Rakuten Viber, створивши офіційну спільноту під назвою "Коронавірус_інфо". Відтак, актуальну та перевірену інформацію про поширення хвороби в Україні отримуватимуть і користувачі цієї платформи.

Про це МОЗ повідомив у офіційному телеграм-каналу Коронавірус_інфо.

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Окрім того, за допомогою in-app сповіщення важлива інформація надходитиме усім користувачам, які зареєструвались у вайбері в Україні.

Підписатися у вайбері на офіційну спільноту від МОЗ можна натиснувши тут.



Офіційна сторінка МОЗ у Viber

Нагадаємо, що МОЗ закликає українців "тримати голову холодною", не розповсюджувати неправдиву інформацію та не маніпулювати фейками.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко радить ставитися критично до будь-якого повідомлення чи репосту.

Станом на 21 березня, в Україні зафіксували 41 випадок захворювання на коронавірус, 3 з них летальні, а 1 людина одужала.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу