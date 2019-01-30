МОЗ вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні

Міністерство охорони здоров'я України не буде оголошувати епідемію кору.

Про це після засідання уряду розповіла виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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"Ми не будемо оголошувати епідемію. Але "епідемія" – це лише слово, воно не має ніякого значення. Насправді, важливіше, які є дії, для впровадження більшої вакцинації та доступності вакцин", – цитує міністерку УНІАН.

Кір – що це? Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Уляна Супрун також закликала людей вакцинуватися від кору і нагадала, що це є єдиним надійним способом захиститися від хвороби.

На минулому тижні Супрун заявила, що МОЗ має намір скликати спеціальну комісію, яка розгляне питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні.

Зазначимо, щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років). З початку року на кір в Україні захворіло 11700 осіб, 5 – померло від ускладнень хвороби.



Кір в Україні

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