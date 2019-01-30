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      МОЗ вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні

      75 Читать новость на русском
      Вакцинація від кору
      Вакцинація від кору / pixabay.com

      Міністерство охорони здоров'я України не буде оголошувати епідемію кору.

      Про це після засідання уряду розповіла виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

      Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

      "Ми не будемо оголошувати епідемію. Але "епідемія" – це лише слово, воно не має ніякого значення. Насправді, важливіше, які є дії, для впровадження більшої вакцинації та доступності вакцин", – цитує міністерку УНІАН.

       
      Кір – що це?
      Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

      Уляна Супрун також закликала людей вакцинуватися від кору і нагадала, що це є єдиним надійним способом захиститися від хвороби. 

      На минулому тижні Супрун заявила, що МОЗ має намір скликати спеціальну комісію, яка розгляне питання необхідності оголошення епідемії кору в Україні.

      Зазначимо, щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років). З початку року на кір в Україні захворіло 11700 осіб, 5 – померло від ускладнень хвороби.

      Симптоми кору
      Кір в Україні

       

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина Епідемія Кір Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
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