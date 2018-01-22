08:12
23 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Легкі наркотики від Собчак. Таємне життя Путіна
Вєсті Кремля
23:34, 22 січня
Вєсті. UA. Жах на вулиці
Вєсті.UA
22:48, 22 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

МОЗ вирішує проблему відсутності вакцин від кору на Закарпатті

21:53, 22 січня 151 Читать новость на русском
МОЗ вирішує ситуацію з відсутністю вакцин від кору на Закарпатті
МОЗ вирішує ситуацію з відсутністю вакцин від кору на Закарпатті / Фото з вільних мереж

Міністерство охорони здоров'я вирішує ситуацію з відсутністю вакцин від кору на Закарпатті та в деяких інших областях України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні провели оперативні переговори з низкою областей і домовилися про перерозподіл вакцин. Всі наявні в країні вакцини сьогодні перебувають у регіонах. Тому будь-який перерозподіл вакцин – це добра воля і взаємодопомога одних регіонів іншим", – мовиться у повідомленні МОЗ.

Читайте також: Кір в Україні 2018: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила

У відомстві звернулися до департаментів охорони здоров'я із закликом у термінових випадках відразу телефонувати фахівцям МОЗ.

Про чіткі дати і кількість перерозподілених вакцин буде повідомлено у вівторок, 23 січня.

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що станом на 19 січня в області зареєстровано 299 випадків кору і вже два тижні немає вакцини від недуги.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Лікування Кір епідемія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 22 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Дещиця оприлюднив деталі початку агресії Кремля в Україні
17 січня , 12:26
ДТП із сином Вірастюка: поліція відкрила справу та розшукує водія
 3 грудня 2017 , 17:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук