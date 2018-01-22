МОЗ вирішує проблему відсутності вакцин від кору на Закарпатті
Міністерство охорони здоров'я вирішує ситуацію з відсутністю вакцин від кору на Закарпатті та в деяких інших областях України.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Сьогодні провели оперативні переговори з низкою областей і домовилися про перерозподіл вакцин. Всі наявні в країні вакцини сьогодні перебувають у регіонах. Тому будь-який перерозподіл вакцин – це добра воля і взаємодопомога одних регіонів іншим", – мовиться у повідомленні МОЗ.
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У відомстві звернулися до департаментів охорони здоров'я із закликом у термінових випадках відразу телефонувати фахівцям МОЗ.
Про чіткі дати і кількість перерозподілених вакцин буде повідомлено у вівторок, 23 січня.
Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що станом на 19 січня в області зареєстровано 299 випадків кору і вже два тижні немає вакцини від недуги.