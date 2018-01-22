МОЗ вирішує проблему відсутності вакцин від кору на Закарпатті

Міністерство охорони здоров'я вирішує ситуацію з відсутністю вакцин від кору на Закарпатті та в деяких інших областях України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні провели оперативні переговори з низкою областей і домовилися про перерозподіл вакцин. Всі наявні в країні вакцини сьогодні перебувають у регіонах. Тому будь-який перерозподіл вакцин – це добра воля і взаємодопомога одних регіонів іншим", – мовиться у повідомленні МОЗ.

Читайте також: Кір в Україні 2018: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила

У відомстві звернулися до департаментів охорони здоров'я із закликом у термінових випадках відразу телефонувати фахівцям МОЗ.

Про чіткі дати і кількість перерозподілених вакцин буде повідомлено у вівторок, 23 січня.

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що станом на 19 січня в області зареєстровано 299 випадків кору і вже два тижні немає вакцини від недуги.

