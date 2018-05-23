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МОЗ закликає регіони посилити заходи з вакцинації: майже тисяча хворих серед дітей

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За тиждень на кір захворіло майже тисяча дітей
За тиждень на кір захворіло майже тисяча дітей / Фото з відкритих джерел

За двадцятий тиждень 2018 року на кір захворіли 1610 людей, з них 642 дорослих і 968 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Читайте також: Спалах кору у Краматорську: госпіталізовано 8 людей

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за двадцятий тиждень 2018 року на кір захворіли 1610 людей (642 дорослих і 968 дітей).

Міністерство охорони здоров'я вживає заходи для підвищення рівня імунізації та проведення щеплення дітям, які свого часу пропустили планову вакцинацію, та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації.

МОЗ наголошує, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Для щеплень КПК (комбінована вакцина від трьох таких дитячих інфекцій як кір, паротит та краснуха) в Україну наразі постачається вакцина "Пріорикс" виробництва "Глаксо Сміт Кляйн", вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безкоштовно,
– підкреслює Міністерство охорони здоров'я

Раніше стало відомо, що на Закарпатті у селі Чорна Тиса Рахівського району зафіксовано спалах кору. Там захворіло 49 учнів однієї школи.

Що таке кір? Це одне з найбільш заразних вірусних захворювань, що передається повітряно-крапельним шляхом. Проте вірус кору є достатньо чутливим до впливу зовнішнього середовища і гине під час кип’ятіння чи дезинфекції. За кімнатної температури в приміщенні збудник залишається активним впродовж двох днів. Оптимальною ж для вірусу є температура нижче 15 градусів: тоді він зберігається довго. Тож медичні працівники рекомендують, перш за все, якомога частіше провітрювати приміщення та робити вологе прибирання.

Теги: Новини України Здоров'я Лікування Здорове життя Медицина Кір Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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