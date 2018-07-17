МОЗ звільнило ректора Одеського медуніверситету: відомо причину

Міністерство охорони здоров'я достроково розірвало контракт з ректором Одеського національного медичного університету Валерієм Запорожаном.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство охорони здоров'я.

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"До Міністерства охорони здоров’я неодноразово надходили скарги від народних депутатів України та громадських організацій щодо неправомірних дій ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана та в цілому щодо критичної ситуації, що склалася в університеті. З метою об'єктивного розгляду ситуації МОЗ України ініціювало у період з 15 по 21 липня 2018 року проведення комісійної перевірки щодо дотримання статуту та умов контракту ректором ОНМУ Валерієм Запорожаном", – йдеться у повідомлені.

Згідно з наказом МОЗ України, ректор Одеського медуніверситету має забезпечити належні умови для роботи комісії та надати усі матеріали, необхідні для проведення перевірки.

Як зазначається, 16 липня комісія МОЗ України прибула до Одеського національного медичного університету для проведення перевірки, однак Валерій Запорожан безпідставно не допустив комісію до проведення перевірки. Такі дії ректора свідчать про відвертий саботаж та унеможливлюють подальшу роботу комісії.

Зважаючи на невиконання наказу МОЗ України ректором Одеського національного медичного університету та з метою забезпечення подальшої роботи комісії, МОЗ України прийняло рішення про дострокове розірвання контракту з Валерієм Запорожаном з 17 липня 2018 року.