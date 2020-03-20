Може собі дозволити: Шахова звинуватили у польотах за кордон під час дії обмежень

У народного депутата України Сергія Шахова виявили коронавірус. Журналіст Юрій Бутусов згодом заявив, що нардеп разом з групою "доволі впливових держслужбовців" літали на відпочинок у Європу чартерним рейсом уже після запровадження обмежень на авіаперельоти.

Група, у якій був і сам Шахов, відпочивали у Європі декілька днів, адже можуть собі дозволити, пише головний редактор виданн "Цензор.net" Юрій Бутусов у своєму фейсбуці.

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За його словами, ці "впливові держслужбовці" родом з двох різних українських міст. Після повернення вони стали першими підтвердженими випадками захворювання на коронавірус у своїх містах.

Зараз вони лежать вдома і лікуються. Стан стабільний, усім забезпечені. Та вони встигли попередньо сконтактувати з багатьма десятками людей, яких тепер встановлює поліція,

– заявляє журналіст.

Він переконує, що імена всіх хворих і всіх тих, хто з ними контактував, не розкривають, щоб не створювати паніку і не розголошувати факт такої пригоди високопосадовців.

Що відомо про коронавірус у Шахова?18 березня народному депутату України Сергію Шахову з групи "Довіра" лабораторно підтвердили наявність в організмі коронавірусної інфекції.



За словами самого нардепа, після повернення з-за кордону він встиг поспілкуватися з 79 людьми, зокрема з народними депутатами. Наразі він перебуває на самоізоляції. Коронавірус також підтвердили і в дружини Шахова.