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      Може, ви вважаєте це приниженням, – Філарет звернувся до Епіфанія через спільні богослужіння

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      Філарет запросив Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі
      Філарет запросив Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі / Фото з відкритих джерел

      Почесний патріарх Православної церкви України Філарет запросив предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі у Києві. Нещодавно Епіфаній висловив невдоволення тим, що такого запрошення не отримав.

      Філарет заначив, що інформацію про негативну реакцію Епіфанія отримав із засобів масової інформації, і відповідь написав на сторінці у Facebook.

      Читайте також: Філарет прокоментував рішення суду призупинити перейменування УПЦ МП

      24 канал писав, що напередодні Філарет розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ. Копії запрошень з'явилися у ЗМІ, вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором. Зі свого боку, Епіфаній визнав, що наразі справді існує конфлікт з Філаретом.

      Так, майже за 5 місяців з часу утворення Помісної церкви вони жодного разу не правили літургію разом.

      У мене виникла думка, може, вона помилкова, що Ви вважаєте приниженням для себе служити з Патріархом Філаретом? 
      – прокоментував це посчений патріарх ПЦУ.

      Він також зазначив, що митрополит Епіфаній вирішив послужити літургію у Дніпрі чи Маріуполі і "там зібрати архієреїв нашої Церкви на противагу святкуванню в Києві у Володимирському соборі, де перебувають святі мощі священномученика Макарія".

      "Тому, оскільки своїм незадоволенням Ви висловили бажання взяти участь у святкуванні покровителя нашої Української православної церкви священномученика Макарія, митрополита Київського, я з радістю запрошую Ваше Блаженство на свято святителя Макарія у кафедральному патріаршому соборі 14 травня 2019 року, де ми щорічно збираємося всім єпископатом для утвердження нашої єдності і зміцнення нашої Церкви", — наголосив Філарет. 

      Що говорить Філарет про Православну церкву України?Патріарх переконаний, що назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква. На зауваження про те, що назва церкви є офіційною, священослужитель зазначив, що некоректним є переклад.

      Філарет також пояснив, що висунув кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ через те, що він був найкращим кандидатом для цього.

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      Теги: Новини України Новини політики Філарет Релігія Епіфаній Православна церква України
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