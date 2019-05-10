Може, ви вважаєте це приниженням, – Філарет звернувся до Епіфанія через спільні богослужіння

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет запросив предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія вшанувати пам'ять священномученика Макарія у Володимирському соборі у Києві. Нещодавно Епіфаній висловив невдоволення тим, що такого запрошення не отримав.

Філарет заначив, що інформацію про негативну реакцію Епіфанія отримав із засобів масової інформації, і відповідь написав на сторінці у Facebook.

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24 канал писав, що напередодні Філарет розіслав запрошення на спільну зустріч майже усім єпископам ПЦУ. Копії запрошень з'явилися у ЗМІ, вони були надруковані на бланках УПЦ Київського патріархату, який розпустили ще у грудні 2018 року перед Об’єднавчим собором. Зі свого боку, Епіфаній визнав, що наразі справді існує конфлікт з Філаретом.



Так, майже за 5 місяців з часу утворення Помісної церкви вони жодного разу не правили літургію разом.

У мене виникла думка, може, вона помилкова, що Ви вважаєте приниженням для себе служити з Патріархом Філаретом?

– прокоментував це посчений патріарх ПЦУ.

Він також зазначив, що митрополит Епіфаній вирішив послужити літургію у Дніпрі чи Маріуполі і "там зібрати архієреїв нашої Церкви на противагу святкуванню в Києві у Володимирському соборі, де перебувають святі мощі священномученика Макарія".

"Тому, оскільки своїм незадоволенням Ви висловили бажання взяти участь у святкуванні покровителя нашої Української православної церкви священномученика Макарія, митрополита Київського, я з радістю запрошую Ваше Блаженство на свято святителя Макарія у кафедральному патріаршому соборі 14 травня 2019 року, де ми щорічно збираємося всім єпископатом для утвердження нашої єдності і зміцнення нашої Церкви", — наголосив Філарет.

Що говорить Філарет про Православну церкву України?Патріарх переконаний, що назва "Православна церква України" є неправильною, адже новостворену помісну церкву потрібно називати Українська православна церква. На зауваження про те, що назва церкви є офіційною, священослужитель зазначив, що некоректним є переклад.



Філарет також пояснив, що висунув кандидатуру Епіфанія на предстоятеля ПЦУ через те, що він був найкращим кандидатом для цього.