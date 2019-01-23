"Можемо очікувати чого завгодно": чому кількість хворих на кір в Україні невпинно росте

Кір в Україні розлютувався не на жарт: від початку 2019 року від цієї недуги загинули п'ятеро осіб. Щодня на карантин закривають десятки навчальних закладів по всій країні, а лікарні не встигають приймати пацієнтів.

Від початку року в Україні на кір захворіли майже 10 тисяч людей. У МОЗ вже зазначили, що Україна зараз – справді на порозі епідемії кору.

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Втім, чи оголошувати епідемію, має вирішити спеціальна комісія, яку зберуть до кінця тижня.

Коли є епідемія, тоді маємо більше повноважень, щоб розширити перелік людей, яким нададуть безкоштовну вакцину – щоб вони мали доступ до якісних вакцин, які вже закуплені державою,

– пояснила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Кількість хворих на кір на Одещині невпинно росте. "Навчання немає, у нас карантин", – з такими словами 23 січня до шкіл й садочків не пустили дітей у селищі Шевченкове. Ще три дні тому дітей із діагнозом "кір" було лише 14, тепер їх вже майже півсотні.

Черговий спалах інфекції зафіксували й в одній зі шкіл-інтернатів у Миколаєві. Тут захворіло дев'ять вихованців та троє працівників закладу. Лікарі розповіли, що основна причина – відсутність щеплень. Тому закликають не зволікати із вакцинацією.

Якщо вакцинація досягає рівня 95%, тоді можна спокійно відпочивати й не згадувати про кір. Та якщо цей показник нижчий, то ми можемо очікувати всього, чого завгодно,

– прокоментувала Тетяна Цимбал, головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні

Саме через відсутність щеплення до школи не ходять більше тисячі школярів у Луцьку: їх відсторонили від навчання. Таке рішення кожна школа приймає самостійно, усе – аби вберегтись від епідемії.

Найгіршою ситуація залишається на Львівщині. Уляна Супрун повідомила, що МОЗ там розпочинає спецоперацію, щоб вакцинувати майже 29 тисяч дітей.

Впродовж 2018 року на кір в Україні захворіли понад 50 тисяч українців. Найбільшу кількість хворих тоді зафіксували на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у Києві.

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