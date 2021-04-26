Вторгнення, якого не було: що приніс Україні російський воєнний шантаж

Росія заявляє про відведення військ від кордонів з Україною. Послання Путіна до Федеральних зборів лишилось без сенсацій. Попри очікування песимістів, показне брязкання зброєю так і не вилилося в нове військове вторгнення, принаймні, цього разу. Далі читайте російською.

И хотя расслабляться еще рано, можно подвести некоторые итоги российского шантажа и оценить его влияние на наши внутриполитические расклады.

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Победитель

Главным бенефициаром этих тревожных апрельских недель выглядит президент Владимир Зеленский. Столкнувшись с кремлевским натиском, неопытный глава государства не спасовал, не запятнал себя позором и, что особенно важно, смог заручиться публичной международной поддержкой. Долгожданный звонок Байдена, личные встречи с иностранными лидерами, возвращение Украины в центр мировой повестки – все это пополнило президентскую копилку.

К тому же российская угроза частично заслонила неудачи украинского руководства на других направлениях – например, провалы в борьбе с COVID-19. Многие критики действующей власти временно сбавили тон.

Фактически Зеленский получил патриотическую мобилизацию общества без реального вторжения, без многочисленных жертв и разрушений: и для Банковой это несомненный плюс.

Проигравшие

Как водится в последние два года, политический выигрыш "Зе" обернулся опосредованным проигрышем Петра Порошенко. Попытка представить экс-президента безальтернативным украинским лидером в очередной раз была дискредитирована. "Кто, если не Порошенко?! Вы представляете клоуна Зеленского перед лицом вражеской атаки?!" – на наших глазах этот популярный тезис прошел практическую проверку, и выяснилось, что роль верховного главнокомандующего по плечу даже бывшему актеру-комику.

Вождь "Евросолидарности" теряет монополию на патриотизм и борьбу с Путиным, а вместе с ней – и шансы расширить собственное электоральное поле. Конечно, фанаты Петра Алексеевича могут доказывать, что при Порошенко украинская армия уже стояла бы под стенами Кремля: но стороннюю публику этот аргумент вряд ли убедит.

Впрочем, идейные якобы антиподы "ЕС" – друзья Москвы из "Оппоплатформы" – потеряли еще больше. Сосредоточение российских войск у наших границ поставило пророссийскую партию в двусмысленное положение, но подарило ей надежду. Многие связали вооруженный шантаж с санкциями против Медведчука и блокировкой пропагандистских телеканалов.

В теории это означало, что Кремль готов помочь своим сторонникам в Украине, и что их благополучие станет одним из условий российского отступления. Однако на практике все оказалось иначе. Решающую роль сыграли сигналы с Запада, Россия приступила к отводу войск, а никаких послаблений для украинской партии Кремля не последовало – напротив, на днях 3 отключенных канала Медведчука были заблокированы еще и в YouTube.

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Примечательно, что в своем выступлении 21 апреля президент Путин пригрозил страшной карой всем, кто перейдет некие "красные линии", устанавливаемые Кремлем. Но из этого логически следует, что санкции против путинского кума и блокирование пророссийских СМИ такой "красной линией" не являются. По сути, Москва проглотила произошедшее, поощряя Банковую продолжать в том же духе.

Обращаясь к творчеству Киплинга, столь ценимому Владимиром Владимировичем, можно сказать, что московский Шерхан не стал заступаться за своих украинских Табаки и не пожелал чем-то жертвовать ради них. А потому партия Медведчука и Бойко представляется главным проигравшим по итогам несостоявшегося российского вторжения.