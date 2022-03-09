Про це розповів міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет. За його словами, вимушені канікули у держзакладах освіти вже закінчились.

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Як саме відновлюватимуть навчання

Як зауважив очільник Міносвіти, багато мешканців із дітьми переїхали у безпечні території – на Захід України або закордон.

Ми ухвалили рішення щодо організації і початку освітнього процесу у тих регіонах України, де це можливо. У нас можуть бути 2 можливі варіанти,

– наголосив він.

Мовиться про те, щоб тимчасово призупинити освітній процес там, де території потерпають від агресії Росії. Інший же варіант полягає в тому, щоб організувати навчання дистанційно або за змішаною формою. "За погодження з військово-цивільною адміністрацією там, де це можливо", – додав Шкарлет.

Також міністр освіти й науки запевнив, що освіту забезпечать усіма можливими засобами й для всіх учасників. "Будь-якого віку, будь-якого статусу – від дитячого садочка до закладу післядипломної освіти. Ніхто ображений не буде", – підкреслив він.