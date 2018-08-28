Можливі черги на кордоні: у Польщі попередили про страйк прикордонників

Профспілки працівників структур, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ Польщі, попередили про можливі проблеми в міжнародних перевезеннях.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте також: Скільки українців живуть і працюють в Польщі: посол озвучив цифру

Зазначається, що невдача у переговорах з Міністерством внутрішніх справ щодо умов праці змусила профспілки прийняти рішення використати елементи італійського страйку в рамках протесту, що може ускладнити рух на кордонах. Зокрема, профспілки попередили про більш тривалі перевірки і черги.

Страйк триває кілька тижнів. Профспілки вимагають, серед іншого, підвищення заробітної плати, повернення до попередньої пенсійної системи, а також індексації заробітної плати.

Наразі вони сподіваються на сприяння прем’єра Матеуша Моравецького, з яким збираються зустрітися у вівторок у другій половині дня.