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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Можливі суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

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Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів визначаться 30 серпня
Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів визначаться 30 серпня / UEFA.com

У четвер, 30 серпня, у Ньоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Поки не всі команди ще забезпечили собі місце в головному клубному турнірі Європи (у тому числі і "Динамо"), однак 26 команди вже відомо. Серед них і "Шахтар". І вже зараз можна сказати, з якими командами має шанс зустрітися український клуб.

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"Гірники" потрапили до другого кошика. Відтак точно не зіграють з англійськими "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем", італійськими "Наполі" та "Ромою", а також німецькою "Боруссією" (Дортмунд) та португальський "Порту".

Натомість з першого кошика їм можуть випасти доволі грізні суперники. Нагадаємо, у перший кошик потрапляють переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи – мадридські "Реал" та "Атлетіко" відповідно, а також чемпіони шести країни, які найвищі у рейтингу УЄФА – Іспанії, Німеччини, Англії, Італії, Франції та Росії (Україна у цьому рейтингу на 8-му місці). Відтак, окрім двох названих клубів, "Шахтар" може зіграти з іспанською "Барселоною", німецькою "Баварією",, англійським "Манчестер Сіті", італійським "Ювентусом" чи французьким ПСЖ. Через те, що українські та російські клуби розводять при жеребкуванні, то з "Локомотивом" "Шахтар" в одну групу не потраплять.

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З третього кошика серед ймовірних суперників – німецький "Шальке", французький "Ліон" та "Монако". Там же є і російський ЦСКА, але тут та ж ситуація, що і з "Локомотивом".

Найгрізніший суперник з четвертого кошика – італійський "Інтер". Також там є турецький "Галатасарай", бельгійський "Брюгге" та німецький "Хоффенхайм"

Варто додати, що невідомо, в яких кошиках будуть три клуби. Серед них і "Ліверпуль", який може бути в другому або третьому кошику (в залежності, які ще клуби пройдуть в груповий турнір). У той час іспанська "Валенсія" та чеська "Вікторія" потраплять в третій або четвертий кошик, відтак – теж серед ймовірних суперників "Шахтаря".

Нагадаємо, перші матчі групової стадії Ліги чемпіонів відбудуться 18-19 вересня.

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Теги: Новини спорту Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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