Можливість авіаудару США по російським військам у Сирії: у Білому домі зробили заяву

У Сполучених Штатах не виключають можливості удару по російським збройним силам в Сирії.

Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Сари Сандерс у відповідь на питання журналістів щодо погрози на адресу Росії, які президент США Дональд Трамп озвучив в своєму Twitter.

"Всі варіанти розглядаються", – прокоментувала Сара Сандерс.

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Вона також зазначила, що американська розвідка представила відомості, які не дозволяють сумніватися в "причетності Дамаска і Москви" до інциденту в Східній Гуті.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що Якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".



Зазначимо, що раніше Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії про можливі авіаційні та ракетні удари по Сирії протягом 72 годин.