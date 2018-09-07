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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Можливий хрест на мінському процесі, – Кучма про рішення бойовиків провести вибори

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Леонід Кучма
Леонід Кучма / Зік

Леонід Кучма вважає, що рішення щодо проведення виборів на окупованих територіях може поставити Мінський процес під загрозу.

Про це екс-президент повідомив у п'ятницю, 7 вересня, пише "Інтерфакс".

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 вересня, стало відомо, що в "ДНР" планують провести вибори, аби обрати заміну Захарченку.

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Це рішення повністю суперечить Мінським угодам. Це дуже серйозний крок, який може поставити хрест на Мінськом процесі,
– заявив Кучма журналістам у Києві.

За словами екс-президента, рішення не могло бути прийняте без узгодження з російською стороною. Він заявив, що ця постанова "не в інтересах України, не в інтересах Росії, не в інтересах тих, хто бере участь в Мінському процесі".

Також Кучма висловив надію на перегляд згаданого рішення. "Є ще час, як швидко прийняли, так швидко можна і скасувати його", – додав екс-президент.

Що таке "мінські угоди"?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Війна на Донбасі Леонід Кучма
Джерело: 24 Канал
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