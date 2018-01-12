14:57
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Можливо, ми занадто нецікаві для того, щоб Росія втручалася в наші вибори, – прем'єр Норвегії

09:45, сьогодні 190 Читать новость на русском
Ерна Солберг
Ерна Солберг / bt.no

Немає доказів того, що Росія могла втрутитися у нещодавні вибори в Норвегії, адже, хоч у країні й існують внутрішньополітичні суперечності, однак щодо міжнародних питань місцеві політики зазвичай приходять до консенсусу. Тому інша держава не отримає великого зиску, якщо спробує вплинути на виборчий процес.

Про це під час офіційного візиту у Вашингтон, який відбувся 10 січня, розповіла прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, пише The Washington Post.

Читайте також: Російський адвокат став захисником громадянина Норвегії, якого РФ обвинуватила у шпигунстві

"Можливо, ми занадто нецікаві (для Росії – "24"), що, безумовно, завдає удару по норвезькому самолюбству", – пожартувала глава уряду Норвегії.

Назвавши свою країну "очима і вухами" Заходу на північному кордоні Росії, Солберг заявила, що втручання Кремля у президентські вибори в США у 2016 році викликали необхідність захисту європейських демократій від подібних атак у майбутньому, зауважує видання.

Дискусії, які відбуваються у Сполучених Штатах, звичайно, підняли цю проблему у всіх європейських країнах. Кожна держава змушена мати справу з цим по-своєму. Це також змушує робити політичну систему Америки досить стійкою до подібних типів загроз,
– прокоментувала прем'єр Норвегії.

Солберг впевнена, що саме ЗМІ, як у Норвегії, так і в усьому світі несуть особливу відповідальність за здійснення опору іноземному втручанню і перевірку інформації, яку вони повідомляють. Тож міжнародна спільнота повинна боротися за правдивість засобів мас-медіа та за такі ліберальні ідеї, як відкритість, закликала глава уряду цієї північноєвропейської держави.

Сполучені Штати Солберг вважає найголовнішим союзником Норвегії, а зустріч із Дональдом Трампом, з її слів, зміцнить безпеку та економічне партнерство між двома державами. Прем'єр-міністр Норвегії також висловила сподівання, що США захистять її країну у разі гіпотетичного нападу Росії, йдеться у статті.

Нагадаємо, після перемовин із Ерною Солберг глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Америка може приєднатися до Паризької кліматичної угоди, яку вона покинула з його ж ініціативи 1 червня 2017 року.

Теги: Новини політики США Новини Росії Норвегія Вибори у США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
сьогодні, 14:02 Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
231
Как правильно бороться с Московским патриархатом
сьогодні, 13:00 Как правильно бороться с Московским патриархатом
Сергій Фурса 1068
Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
сьогодні, 13:26 Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
5221
Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
сьогодні, 12:11 Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
6953
Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
сьогодні, 13:42 Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
1894
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Головні новини 4 жовтня: закон про реінтеграцію Донбасу, зрада з Польщі та смерть на сцені
 5 жовтня 2017 , 08:13
Порошенко пообіцяв українцям нові "безвізові" країни
 20 листопада 2017 , 16:27
Саакашвілі має запасний план, щоб потрапити в Україну
 9 вересня 2017 , 00:50
Не через мітинги: у Президента пояснили причину чималої кількості нацгвардійців у центрі Києва
 17 жовтня 2017 , 06:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук