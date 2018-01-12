Можливо, ми занадто нецікаві для того, щоб Росія втручалася в наші вибори, – прем'єр Норвегії

Немає доказів того, що Росія могла втрутитися у нещодавні вибори в Норвегії, адже, хоч у країні й існують внутрішньополітичні суперечності, однак щодо міжнародних питань місцеві політики зазвичай приходять до консенсусу. Тому інша держава не отримає великого зиску, якщо спробує вплинути на виборчий процес.

Про це під час офіційного візиту у Вашингтон, який відбувся 10 січня, розповіла прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, пише The Washington Post.

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"Можливо, ми занадто нецікаві (для Росії – "24"), що, безумовно, завдає удару по норвезькому самолюбству", – пожартувала глава уряду Норвегії.

Назвавши свою країну "очима і вухами" Заходу на північному кордоні Росії, Солберг заявила, що втручання Кремля у президентські вибори в США у 2016 році викликали необхідність захисту європейських демократій від подібних атак у майбутньому, зауважує видання.

Дискусії, які відбуваються у Сполучених Штатах, звичайно, підняли цю проблему у всіх європейських країнах. Кожна держава змушена мати справу з цим по-своєму. Це також змушує робити політичну систему Америки досить стійкою до подібних типів загроз,

– прокоментувала прем'єр Норвегії.

Солберг впевнена, що саме ЗМІ, як у Норвегії, так і в усьому світі несуть особливу відповідальність за здійснення опору іноземному втручанню і перевірку інформації, яку вони повідомляють. Тож міжнародна спільнота повинна боротися за правдивість засобів мас-медіа та за такі ліберальні ідеї, як відкритість, закликала глава уряду цієї північноєвропейської держави.

Сполучені Штати Солберг вважає найголовнішим союзником Норвегії, а зустріч із Дональдом Трампом, з її слів, зміцнить безпеку та економічне партнерство між двома державами. Прем'єр-міністр Норвегії також висловила сподівання, що США захистять її країну у разі гіпотетичного нападу Росії, йдеться у статті.

Нагадаємо, після перемовин із Ерною Солберг глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Америка може приєднатися до Паризької кліматичної угоди, яку вона покинула з його ж ініціативи 1 червня 2017 року.