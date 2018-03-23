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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Можливо, це лише пауза, – відомий режисер прокоментував розпад дуету Потапа та Насті Каменських

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Фото з вільних джерел

Український кліпмейкер Леонід Колосовський, який неодноразово працював із зірковим дуетом Олексієм Потапенко та Настею Каменських, розповів деталі розпаду популярного дуету. За його словами, це нормальна еволюція артистів, які вже, ймовірно, вичерпали свій потенціал в дуеті.

Про це повідомляє журнал "ЛІза".

Як відомо, у жовтні 2017 року Потап і Настя Каменських приголомшили прихильників заявою, що їхній дует припиняє музичну кар'єру на невизначений термін. Відтак концерти артисти також не даватимуть.

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Після цього Настя Каменських розпочала активну сольну кар'єру та виступила в ролі дизайнера. А Потап бере участь у телевізійних шоу і працює продюсером популярних українських гуртів, зокрема, "Время и Стекло".

Таку несподівану заяву прокоментував друг зіркового дуету та режисер Леонід Колосовських, який зазначив, що така перерва у спільній творчій діяльності може бути тимчасовою.

"З ними я "виріс"... Ці артисти в якійсь мірі, також росли зі мною. Ми пліч-о-пліч пройшли спільний творчий шлях. Але це нормальна еволюція колективу. У Потапа і Насті є свої плани на життя, адже це два окремих артиста. Кожен з них заслужив на сольну кар'єру. Але, можливо, це лише пауза!" – розповів Леонід Колосовський.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Потап і Настя
Джерело: 24 Канал
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