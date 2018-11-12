Можливості для відсічі Росії набагато більші, – Полторак про розстановку сил у Чорному морі
Міністр оборони Степан Полторак запевнив, що у Чорному морі Україна має набагато більше можливостей для відповіді на агресію Росії, ніж у Азовському.
Глава Міноборони запевнив, що Україна готова дати відсіч Росії у разі агресивних дій у Чорному морі.
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Про це він заявив в ефірі "5 каналу".
По-перше, ми робимо висновки з того, що відбувається в Азовському морі. По-друге, у нас є там можливості для маневрів і нарощування зусиль,
– запевнив урядовець.
Полторак також наголосив, що Росія не є повноправним господарем у водах Чорного моря і у разі потреби не тільки Україна готова дати їй там відсіч.
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"Росія не є повноправним хазяїном у Чорному морі, тому що там є, в тому числі, і країни НАТО та їх інтереси. Навіть якщо не брати до уваги, що там є країни НАТО, наші можливості адекватно відповідати там набагато більші", – заявив міністр оборони України.
Нагадаємо, після відкриття так званого Кримського мосту у березні 2018 Росія значно посилила свою агресивну поведінку в Азовському морі. Так лише впродовж останніх кількох місяців там були затримані понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя.
25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.