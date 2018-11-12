01:05
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Можливості для відсічі Росії набагато більші, – Полторак про розстановку сил у Чорному морі

      490 Читать новость на русском
      Україна має більші можливості для відсічі Росії у Чорному морі
      Україна має більші можливості для відсічі Росії у Чорному морі / Getty images

      Міністр оборони Степан Полторак запевнив, що у Чорному морі Україна має набагато більше можливостей для відповіді на агресію Росії, ніж у Азовському.

      Глава Міноборони запевнив, що Україна готова дати відсіч Росії у разі агресивних дій у Чорному морі.

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: чи можуть США допомогти Україні

      Про це він заявив в ефірі "5 каналу".

      По-перше, ми робимо висновки з того, що відбувається в Азовському морі. По-друге, у нас є там можливості для маневрів і нарощування зусиль,
      – запевнив урядовець.

      Полторак також наголосив, що Росія не є повноправним господарем у водах Чорного моря і у разі потреби не тільки Україна готова дати їй там відсіч.

      Дивіться також: Фактор безпеки. Конфлікт в Азовському морі: світові експерти пояснили, як діяти Україні

      "Росія не є повноправним хазяїном у Чорному морі, тому що там є, в тому числі, і країни НАТО та їх інтереси. Навіть якщо не брати до уваги, що там є країни НАТО, наші можливості адекватно відповідати там набагато більші", – заявив міністр оборони України.

      Нагадаємо, після відкриття так званого Кримського мосту у березні 2018 Росія значно посилила свою агресивну поведінку в Азовському морі. Так лише впродовж останніх кількох місяців там були затримані понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя.

      25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      розвиток конфлікту між Україною та росію в Азовському морі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Міністерство оборони України Степан Полторак
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 12 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      сьогодні , 00:01 Помер Стен Лі: біографія культового творця коміксів Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 листопада , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      12 листопада , 22:50 Головні новини 12 листопада: старі нові вожді окупованого Донбасу, арешт Павловського
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 листопада , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      12 листопада , 21:01 Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У столиці розібрали снігову барикаду на Інститутській
       14 лютого 2014 , 12:19
      З’явилося відео сутички футболістів та поліції, яка застосувала сльозогінний газ
       4 вересня 2016 , 18:16
      Названа точна кількість автомобілів в Україні та їх середній вік
       9 серпня , 11:05
      Як продати "Запорожець" за 30 тисяч євро: Фото
       2 листопада , 08:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук