"Можна почати з Білого дому": Трамп розщедрився на чергову пропозицію для Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості запросити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Білий дім після успішних переговорів у Сінгапурі.

12 червня у Сінгапурі має відбутись історична зустріч між лідерами Північної Кореї та США.

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Напередодні цієї зустрічі президент США Дональд Трамп провів спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Під час цього офіційного заходу господар Білого дому був щедрий на резонансні обіцянки.

Так, Дональд Трамп заявив, що "неодмінно" запросить лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати Сполучені Штати, якщо переговори в Сінгапурі увінчаються успіхом, інформує AP.

Обираючи між тим, де приймати північнокорейського лідера, Трамп каже, що віддає перевагу Білому дому, ніж своєму приватному клубові Мар-а-Лаго в Палм-Біч у Флориді.

Можливо, ми почнемо з Білого дому,

– заявив американський президент.

BREAKING: Trump says he 'certainly' would invite North Korea's Kim Jong Un to visit US if summit negotiations go well. — The Associated Press (@AP) 7 червня 2018 р.

Він також зізнався, що минулого тижня отримав "дуже приємного листа" від Кім Чен Ина, який йому передали представники північнокорейської делегації.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування саміту між Сполученими Штатами та Північною Кореєю, в якому мали взяти участь лідери обох країн. Проте вже 30 травня у Білому домі заявили, що США все ще сподіваються на те, що зустріч президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином таки відбудеться 12 червня у Сінгапурі.