Можна знищити людей, але дух цілого народу – ніколи, – Зеленський про депортацію кримських татар

18 травня в Україні відзначають 75 роковини депортації кримських татар в вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу. З цієї нагоди висловився і майбутній український президент Володимир Зеленський.

За словами політика, сьогодні цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу – ніколи.

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Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. Та зараз вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму. Наша підтримка, наші зусилля, наші думки – з ними щодня,

– підкреслив він.

Водночас Зеленський наголосив, що одного дня Україна звільнить батьківщину кримських татар від окупації, принаймні він у це вірить.

"І хай, яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли. Ми зробимо це разом. Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!" – додав він.

Цього дня про трагедію щодо депортації та геноциду кримських татар згадали й інші політики, зокрема Петро Порошенко, Уляна Супрун, Арсеній Яценюк і Володимир Ар’єв. Не залишилися осторонь цієї теми й популярні співаки – Джамала, яка, між іншим, має кримськотатарське походження, та новоспечений політик Святослав Вакарчук.

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Що відомо про депортацію кримський татар. 18 травня 1944 року НКВС за наказом Сталіна розпочав операцію з так званого переселення кримськотатарського народу. Загалом депортація кримських татар з Криму відбувалася упродовж 18-21 травня 1944 року. Фахівці довели, що все це було етнічною чисткою, яку влаштували у СРСР. Усього у віддалені радянські регіони було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). Під час виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. Багатьох з них застрелили радянські каральні загони, що відкривали вогонь на ураження у разі супротиву людей.

Чому СРСР влаштував депортацію: яка офіційна версія. Радянська влада звинувачувала кримських татар у державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" та у співпраці з нацистською Німеччиною окупантами під час Другої світової війни.

За версією ж істориків, кримські татари історично мали тісні зв’язки з Туреччиною, яку СРСР у той час розглядав як потенційного суперника. У планах Союзу Крим був стратегічним плацдармом на випадок можливого конфлікту з цією країною, і Сталін хотів перестрахуватися від можливих саботажників і зрадників, якими він вважав татар.