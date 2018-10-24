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      Можна з'їхати з глузду, – журналіст про "інтерв'ю" росЗМІ зі загиблою у Керчі

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      Ведуча Ольга Скабеєва
      Ведуча Ольга Скабеєва / Фото з відкритих джерел

      Нещодавно ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва на телеканалі "Россия 1" взяла "інтерв'ю" у нібито Аліни Керової, яка загинула під час теракту в Керчі. Це називається обман глядача, це вкрай неетично видавати в ефір будь-яку інформацію від імені щойно вбитої людини.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      "Просто уявіть собі емоції батьків Аліни Керової: вдень вони поховали свою дочку, а ввечері вона бадьоро розповідає про обставини своєї смерті в телевізорі. Убита горем людина від такого і з глузду з'їхати може. Цілком серйозно, без перебільшень. Те, що влаштувала Скабеєва і її команда – це свинство найвищого ґатунку. Просто ідеальний приклад повного морального розпаду людської особистості", – обурився журналіст.

      Він сказав, що Скабеєва зовні ще зберігає схожість з живою людиною, але "всередині у неї все сидить злісний і голодний мрець".

      "Вона – справжнісінький зомбі. Саме так її і слід сприймати", – наголосив Яковина.

      Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 24 жовтня 2018 року

       

      Теги: Анексія Криму Теракт в коледжі у Керчі Новини Росії ЗМІ Новини Криму Жертви Відеоблоги Російська пропаганда Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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