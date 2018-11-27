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      "Можу посприяти, щоб вас не ображали": омбудсвумен Криму з РФ зустрілась із полоненими моряками

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      Російська омбудсвумен Криму Людмила Лубіна
      Російська омбудсвумен Криму Людмила Лубіна / фото з відкритих джерел

      Омбудсвумен Криму від РФ Людмила Лубіна зустрілась із захопленими Росією в Азовському морі українськими моряками. Уповноважена запитала у полонених, чи не застосовували до них тортури та пообіцяла посприяти тому, щоб їх "не ображали".

      Про це інформує місцеве видання "Кримінформ".

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      Дуже хвилюються ваші рідні, близькі, вся Україна на вухах стоїть. Я можу тільки посприяти правильному утриманню вас під вартою, щоб вас там не кривдили,
      – сказала Лубіна під час розмови з членом екіпажу буксира "Яни Капу" українським моряком Віктором Безпальченком.

      Окрім цього, російська омбудсвумен в окупованому Криму поцікавилась, чи не застосовували до моряків тортури, на що Безпальченко відповів запереченням.

      Також під час розмови із Лубіною український моряк наголосив, що не знав про те, що судно порушує російський кордон.

      Я тільки знав, що буксир потрібно було в Маріуполь відвести. Ми ж – рядовий склад,
      – сказав Безпальченко.

      Зазначимо, що Лубіна припустила можливість подальшого обміну полонених моряків.

      Додамо, що 27 листопада російський "суд" в окупованому Криму арештував 12 українських моряків. Так, їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці. 28 листопада запобіжний захід мають обрати решті полонених моряків.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина встретилась в суде в Симферополе с несколькими украинскими моряками, задержанными за незаконное пересечение границы Российской Федерации в Черном море, передаёт корреспондент Крыминформа. Киевский районный суд Симферополя сегодня рассматривает вопрос о мере пресечения для задержанных: «Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей, чтобы вас там не обижали», - сказала Лубина на встрече с членом экипажа буксира «Яны Капу» Виктором Беспальченко. На вопрос, есть ли у задержанного какие-либо претензии, он ответил «нет». Так же отрицательно Беспальченко ответил на вопросы, применялись ли к нему физические методы воздействия и пытки. В беседе с омбудсменом задержанный военнослужащий рассказал, что не знал о нарушении судном госграницы. «Я только знал, что буксир нужно было в Мариуполь отвести. Мы же - рядовой состав», - сказал Беспальченко. С беседе с украинским моряком Лубина не исключила возможности дальнейшего обмена задержанных украинцев #крым #украина #крыминформ #моряки #задержание #суд #арест #омбудсмен #лубина

      Допис, поширений Крыминформ (@crimeainfogram)

      Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атаки в Азовському морі на кораблі ВМС захопила 23 українських моряків. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

      Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

       
       
       
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини політики Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ заручники Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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