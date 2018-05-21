Можу сказати: або все, або нічого, – сестра Сенцова про протест, який може коштувати життя

Український режисер Олег Сенцов восьмий день голодує. А все для того, щоб привернути увагу до бранців Кремля. Він і сам уже четвертий рік за російським ґратами. І такий крок вважає останнім шансом на волю – і для себе, і для інших політв'язнів.

Український режисер у російській неволі вже четвертий рік. Його затримали у Криму навесні 2014-го, звинувативши у підготовці терористичних актів і засудили до 20 років позбавлення волі. І 14 травня 2018-ого він зважився на відчайдушний крок – оголосив безстрокове голодування.

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"Я не підтримую голодування Олега. Мені здається, це крайній крок. Дуже сильно боюся, що його здоров'я не витримає. Складно зараз передбачити, чим все це закінчиться. Можу сказати: або все, або нічого", – прокоментувала сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

Її брат, каже Наталія, свідомо оголосив голодування незадовго до Чемпіонату світу з футболу. Хоче, аби якнайбільше людей дізналися про життя українських політв'язнів.



Олег Сенцов

За словами адвоката режисера Дмитра Дінзе, він намагався відмовити його від цієї ідеї, пропонував вирішувати проблеми юридичним шляхом. Не вдалося.

Олег сказав, що не вірить в російське правосуддя, а тим більше – у гуманність російського правосуддя. І він в жодному разі не буде йти на переговори. Чекатиме виконання умов,

– розповів Дінзе.

Головна умова – звільнення українських політв'язнів, яких більше 60-ти. Саме цього домагається український режисер Олег Сенцов. Це його ретельно продуманий сценарій. У колонії Лабитнангі Олег півтора місяці готувався до голодування, яке через проблеми зі здоров'ям може закінчитися фатально. Рідні та близькі Олега вже б'ють на сполох. У вітчизняному МЗС запевняють: роблять усе, аби українські бранці повернулися на батьківщину.

"За 4 роки, що Олег незаконно засуджений і перебуває в РФ, ми жодного разу не отримали, незважаючи на сотні звернень, доступу до Сенцова. Наші консули і МЗС працюють щодня, не все просто в публічній площині", – зазначила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

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Відчайдушне рішення Сенцова свідчить геть про інше, впевнені громадські активісти.

І рідні, і близькі часто не знають, чи відбувається якийсь процес. Самі в'язні там, в Росії, відчувають себе покинутими напризволяще. Вимагаємо від української влади зробити процес прозорішим, щоб ми знали, що Україна не залишить своїх громадян у небезпеці,

– підкреслив активіст Комітету солідарності з кримськими заручниками Максим Буткевич.

Звістка про голодування Сенцова спонукала українців вийти на акції в його підтримку. Актори, сценаристи та режисери провели таку біля посольства Росії в Україні. Вони звернулися до художніх керівників усіх вітчизняних театрів, аби ті поставили п'єсу Сенцова "Номери". Мовляв, це буде найкращою підтримкою для нього. А письменник Андрій Любка закликав небайдужих частково відмовитись від їжі на знак солідарності з політв’язнем.