Можуть грати всі: на вулицях Харкова встановили артпіаніно – яскраві фото, відео

У Харкові для фестивалю KharkivMusicFest на десяти локаціях встановили розписані художниками піаніно. На цих інструментах можуть грати всі охочі.

Спочатку просто хотіли зробити класичну музику і візуальне мистецтво доступним. Про це розповіла виконавчий директор фестивалю KharkivMusicFest Марія Горбонос.

Читайте також Учениця розпорошила перцевий балончик у школі Харкова: евакуювали 750 дітей

За словами Горбонос, хочуть, щоб місто було чисте і красиве. Тому вирішили продовжити прикрашати Харків такими артоб'єктами і проводити біля деяких з них невеликі музично-розважальні івенти.

Які інструменти розмістили у Харкові

На вулицях міста організатори розмістили 10 інструментів:

Піаніно поставили біля Палацу одруження на вулиці Сумській,

у ТРЦ "Французький бульвар" на вулиці Академіка Павлова,

у Саду імені Шевченка,

біля станцій метро "Історичний музей", "Університет", "Архітектора Бекетова",

у сквері біля Держпрому,

у Сквері стрілка на Лопанській набережній,

у Саржиному яру,

біля Харківського театру юного глядача.

Артпіаніно у Харкові / Фото Укрінформу:

Як розмальовували інструменти

Всі інструменти розписували за спеціальними ескізами учнів харківських художніх шкіл і художніх об'єднань. Піаніно налаштовані, адже за ними спостерігає майстер.

Музика об'єднує, говорить зрозумілою для всіх мовою прекрасного. Вірю, що такі музичні експромти певною мірою роблять людей краще,

– наголосила Горбонос.

Організатори розповіли, що зробити з піаніно унікальний артоб'єкт і розмістити його в людному місці вигадав британський художник Люк Джеррам. В межах проєкту майже 2 тисячі піаніно встановили в 60 містах по всьому світу.