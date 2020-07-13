Постанову про проведення місцевих виборів прибрали з порядку денного Верховної Ради на прохання Зеленського. Бо в там є "певні неузгодженості". З'ясувалося, що в проєкті постанови йдеться про вибори виключно в обласних центрах. Натомість про райони просто забули.

Проте політолог Тарас Загородній вважає, що місцеві вибори точно відбудуться. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Чому виникла проблема з виборами?

За його словами, неузгодженість полягає в тому, що у виборчому кодексі, де-факто, немає самих районів. Бо в реформі децентралізації йшлося про те, що райони повинні були зникнути через створення ОТГ.

Тут "наклалася" реформація та укрупнення районів. Ця колізія існує, але вибори будуть, бо сьогодні проголосували за додаткове виділення грошей із бюджету на проведення місцевих виборів. Тому, я не думаю, що це велика проблема. Я вважаю, що вони проголосують, бо час є навіть до 1 серпня,

– наголосив Загородній.

Чи встигнуть затвердити межі нових районів?

У Верховній Раді триває останній сесійний тиждень. Але політолог вважає, що вони можуть провести позачергове засідання, якщо потрібно. Тим паче, виборча кампанія вже стартувала і в ній беруть участь самі "Слуги народу".

"Для того, щоби перенести місцеві вибори, потрібно внести зміни до Конституції. Цього точно не буде. Тим паче, зараз у "Слуги народу" непогані позиції. Я не думаю, що це (перенесення виборів – 24 канал) їм "на руку". Партії вигідно, щоби проводились місцеві вибори, – зазначив Загородній.

Довідка. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.