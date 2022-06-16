Можуть схиляти до перемовин, – аналітик про можливість впливу європейських лідерів на Україну

Напередодні візиту до України лідерів Німеччини, Франції та Італії було багато розмов про те, що вони ставитимуть українській владі певні умови, схилятимуть її до компромісів з Росією та навіть шантажуватимуть.

Адже саме Макрон, Шольц та Драгі найбільше говорили про "збереження обличчя Путіна" і можливі територіальні поступки України, а також блокували постачання зброї. Однак, під час цього свого візиту вони навряд ставитимуть українській стороні якісь жорсткі умови. Про це 24 каналу розповів юрист та аналітик Андрій Вігіринський.

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Умов, імовірно, не буде – лише рекомендації

Він вважає, що європейські лідери, які сьогодні, 16 червня, приїхали до Києва можуть хіба що схиляти Україну до відновлення переговорного процесу, але ультиматумів не буде.

Вігіринський зауважив, що насправді наша сторона й не відмовлялася від ведення переговорів. Вони тривали, але, по-перше, зайшли у глухий кут, а по-друге, під час них Росія не припиняла свого наступу на українські території.

"На якому етапі можна продовжувати переговорний процес, якщо лінія фронту змінюється? Якщо Росія не робить конкретних дій, щоб припинити ведення вогню та ведення агресивних дій на території України?", – каже аналітик.

Через це експерт вважає, що на порядку денному візиту Макрона, Шольца та Драгі до України будуть не поступки, а питання відновлення переговорів. Разом з тим, потрібно розуміти, що для європейців перемовини – це щось значно краще, ніж їх відсутність. Переговори, хоч і безперспективні, але все-таки вселяють надію на те, що, можливо, сторони до чогось домовляться.

Тож перемовини не можуть бути умовою для шантажу, а лише рекомендацією та пропозицією. Схиляти до перемовин, не розуміючи позицію Кремля, європейські лідери нас просто не можуть.

Тому що від якої відправної точки в переговорній позиції Кремля вони відштовхуються? Визнання Україною суверенітету Росії над Кримом та суверенітету ЛНР та ДНР? Я не думаю, що це публічно прозвучить з вуст чи Макрона чи Шольца станом на сьогодні,

– вважає Вігіринський.

Відтак, вони можуть схиляти сторони до універсальної формули – треба вести переговори, бо будь-яка війна завершується переговорами. Але без умов.

Що можуть запропонувати Україні

Навіть якщо припустити, що мова йде про певні умови для України, ці європейські країни можуть запропонувати нам не так багато – хіба що озброєння. "Це те, що нам необхідно, але воно не може передумовою припинення вогню з нашого боку. Бо озброєння потрібне не лише для того, щоб захищатися, а й для того, щоб переходити в контрнаступ", – продовжив юрист.

"Шантажувати" Україну статусом кандидата в ЄС Вігіринський також не вважає доцільним. Адже кандидатство має цінність, коли збережений суверенітет України в межах її адміністративно-територіальних кордонів.

Врешті, пропозиції поступок не мають сенсу, адже в протидії Росії Україна опирається не лише на позицію Євросоюзу, а й на позицію Великої Британії та Польщі, які діють самостійно, а також на мілітарну підтримку США.

Тому, за словами аналітика, голоси Німеччини, Франції, Італії для нас, безперечно, важливими як для країни, що все-таки хоче інтегруватися в ЄС. Але вони не є визначальними у контексті боротьби з агресором.

Відтак, найімовірніше, що лідери Німеччини, Франції та Італії приїхали не з умовами та ультиматумами, а з переліком проблемних питань, які для них є нагальними і які вони вважають можливим вирішити.

Зокрема, мова йде і про експорт українського зерна та іншого продовольства. Саме у цьому контексті, вважає аналітик, до Києва сьогодні приїхав і представник Румунії. Адже на сьогодні румунський порт Констанца є одним з ключових, якщо не єдиним, за допомогою якого може здійснюватися експорт українського продовольства.

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