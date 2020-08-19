Наразі ні карантин, ні антирекорди коронавірусу, які Україна б'є мало не щодня, не є перешкодою для проведення передвиборчої кампанії. Однак подальший її хід залежатиме від того, яка епідеміологічна ситуація буде у країні восени.

Уся робота на цьому етапі підготовки до місцевих виборів відбувається у медійному та рекламному напрямках. Великих агітаційних заходів поки не проводять. Про це розповів політтехнолог Сергій Гайдай, повідомляє "РБК-Україна".

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Гайдай прогнозує: аби провести вибори з мінімальними ризиками для безпеки українців, доведеться пристосовуватися до умов карантину. Можливо, агітаційних заходів взагалі не проводитимуть або на них дозволять приходити суттєво меншій кількості людей.

На "сітки" це вплине менше. З ними буде інша проблема: грошей зараз буде менше внаслідок економічної кризи,

– наголосив своєю чергою політтехнолог Володимир Фесенко.

Влада може ввести надзвичайний стан і перенести вибори

Водночас політтехнолог Кость Бондаренко вважає: влада може ввести у країні надзвичайний стан і перенести вибори, якщо побачить, що ризикує набрати недостатню кількість голосів. Водночас таке рішення може зіграти із політикам злий жарт: за час, на який відкладуть вибори, рейтинги політичних сил суттєво знизяться.

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключає, що Верховна Рада може розглянути перенесення місцевих виборів 2020 року. Такий сценарій опрацьовуватимуть у разі, якщо понад 50% території країни належатиме до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

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