Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що мовиться про прямий воєнний союз, 18 країн мають таку угоду із Штатами. Якби ми змогли викристалізувати такий воєнний союз, то нам і не дуже була б потрібна ядерна зброя.
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Було б достатньо двох есмінців у бухтах Одеси, кілька авіаполків біля Житомира чи Одеси, які б складалися із F-35 і 4 стратегічних бомбардувальники на Стрийщині – там ще є збережена смуга для важких літаків,
– каже Петро Черник.
Але, за словами фахівця, це дуже тонка межа і будь-який такий крок, Росія може сприйняти за оголошення війни. Насправді, ми зараз балансуємо у дуже складних умовах.
Детальніше про те, чи буде колись в України ядерна зброя: дивіться відео
Росія та її безглузді заяви
- Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна начебто готова застосувати "брудну бомбу". Однак, йому ніхто не повірив.
- Натомість у США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь. При цьому не важливо, чи це буде саме ядерна чи "брудна бомба".
- В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.