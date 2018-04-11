"Можуть засунути Путіну в одне місце": комбат відповів на заяву Гіркіна про "захоплення" Дніпра

Заяви екс-очільнка окупаціної адміністрації Донеччини Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) про помилку Російської Федерації у припиненні масштабних військових дій проти України, і що брати потрібно було як мінімум Дніпро, всього лише "струс повітря і мильна бульбашка".

Про це заявив командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцеховський у коментарі "Обозревателю".

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"Я коментарі розумово відсталих і убогих не хочу ніяк озвучувати. Про що говорити з божевільними і щось доводити?", – сказав комбат.

За його словами, російські бойовики і підконтрольні ФСБ РФ колишні проросійські бойовики можуть впливати на ситуацію тільки так, як їм дозволить українська армія.

"Це "струс повітря" і мильна бульбашка. Яка загроза від Гіркіна, якщо у нас достатньо сильна армія, забезпечена і боєздатна. Тому вони можуть це все згорнути і засунути подалі Путіну в одне місце, щоб йому було комфортно і сухо", – наголосив він.

Водночас, Войцеховський впевнений у боєздатності українських Збройних сил.

Ми можемо програти битву, але ми виграємо бій у підсумку. Ми можемо програти битву за Харків, образно, навіть за Київ, але все одно війну ми виграємо, тому що взяти – це не означає втримати. У них не буде ніяких ні сил, ні можливостей. Тут же не просто взяти, якщо ти піднявся на гору, треба на цій вершині всидіти, а вони вже не всиділи,

– вважає він.

Нагадаємо, причетний до початку війни на Донбасі Ігор Гіркін переконаний, що без підтримки з Росії окупанти не протримаються і декількох днів на захопленій території Донецької та Луганської областей.