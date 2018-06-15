23:02
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, сьогодні
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Mozilla розробляє революційно новий браузер

202 Читать новость на русском
Mozilla випустить браузер, який управляється голосом
Mozilla випустить браузер, який управляється голосом / Фото з вільних джерел

Браузер Firefox зараз не особливо користується популярністю, проте компанія Mozilla не припиняє шукати щось нове. Наразі розробники із корпорації працюють над абсолютно новим браузером Mozilla Scout, який управлятиметься за допомогою голосу.

Про це повідомляє Hi-News.

Читайте також: Xiaomi оновить 5 смартфонів до MIUI 10 вже сьогодні: список девайсів

Ідея управління браузером без миші або сенсорного екрану здається досить цікавою. Замість цього, згідно з повідомленням CNET, користувачі Scout зможуть отримувати бажане голосовими командами на кшталт "Гей, Scout, прочитай для мене статтю про полярних ведмедів".

Представник Mozilla розповів, що Scout ще знаходиться на ранній стадії, однак відомо, що продукт вже був представлений співробітникам компанії.

Нам належить дізнатися, чи буде зручніше використовувати голосовий браузер в порівнянні з голосовими асистентами, які поєднують в собі багато інших можливостей. Зрозуміло, багато що залежатиме від якості реалізації ідеї.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Mozilla Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
сьогодні, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 6
Как построить дороги и выиграть войну
сьогодні, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 360
Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
сьогодні, 22:00 Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
1629
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
сьогодні, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 750
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 498
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук