Mozilla розробляє революційно новий браузер

Браузер Firefox зараз не особливо користується популярністю, проте компанія Mozilla не припиняє шукати щось нове. Наразі розробники із корпорації працюють над абсолютно новим браузером Mozilla Scout, який управлятиметься за допомогою голосу.

Про це повідомляє Hi-News.

Читайте також: Xiaomi оновить 5 смартфонів до MIUI 10 вже сьогодні: список девайсів

Ідея управління браузером без миші або сенсорного екрану здається досить цікавою. Замість цього, згідно з повідомленням CNET, користувачі Scout зможуть отримувати бажане голосовими командами на кшталт "Гей, Scout, прочитай для мене статтю про полярних ведмедів".

Представник Mozilla розповів, що Scout ще знаходиться на ранній стадії, однак відомо, що продукт вже був представлений співробітникам компанії.

Нам належить дізнатися, чи буде зручніше використовувати голосовий браузер в порівнянні з голосовими асистентами, які поєднують в собі багато інших можливостей. Зрозуміло, багато що залежатиме від якості реалізації ідеї.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.