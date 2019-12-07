MR President, Настя Каменских и Арсен Мирзоян – как в регионах праздновали День города

Заканчивается календарный год и большинство украинских городов уже отпраздновали свои "дни рождения". Конечно, такой праздник не обошелся без хорошего музыкального сопровождения. О самых интересных закупках ко Дню города в регионах — узнавали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua и мониторингового портала DoZorro.

Отдел культуры Северодонецкого горсовета для празднования Дня города и Дня химика провел тендер на организацию выступления групп MR President и The Real Bad Boys Blue, а также ведущего для мероприятия. Ожидаемая стоимость закупки составила 730 тыс. грн. В тендер пришли три участника. Победителем стал ФЛП "Лагай Н.В", предложивший привезти этих артистов за 722 тыс. грн.

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В Покровске тоже решили отметить сразу два праздника. Ко Дню города и Дню шахтера коммунальное предприятие "Покровсктеплосеть" закупило услуги по организации выступления NK (Настя Каменских). По закону "Покровсктеплосеть" является монополистом, поэтому может проводить закупки до 1 млн грн без тендера. Воспользовавшись этим правом, заказчик просто выложил в систему отчет о заключенном договоре. Выступление обошлось городу в 600 тыс. грн. Предоставлял услуги ФЛП "Левченко Ф.В".

С размахом отпраздновали 230 годовщину со дня основания города в Николаеве. Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета закупило услуги по организации выступления украинских и зарубежных звезд. Как и в Покровске, здесь не проводили тендер, а заказчик просто обошелся переговорной процедурой. Сумма закупки – 1,2 млн грн, поставщиком услуг стал ФЛП "Ганношина Н.Н". За эти деньги на городской сцене выступили группы "MOZGІ", "Леприконсы", "Vanotek". А вели праздник шоумены из "Дизель Шоу".

Не менее грандиозно отметили День города и в Кривом Роге. Управление культуры исполкома Криворожского горсовета провело тендер на организацию выступления украинских групп, а также технического и звукового обслуживания сцены и проведение телемоста. Ожидаемая стоимость закупки – 4 млн грн. За право предоставлять услуги боролись лишь два участника. Победителем стал ФЛП "Кучер Е.О", предложивший оказать услуги за сумму на 10 грн меньше заявленного бюджета. Среди артистов, которые выступили на Дне города: Ирина Билык, Катя Бужинская, Арсен Мирзоян, TAYANNA и др.

На порядок скромнее, но все же с музыкой, отметили День города в Немирове. Местный городской совет закупил организацию концерта певицы Златы Огневич. Бюджет выступления составил 175 тыс. грн. Так как закупка проходила в категории допороговых (товары и услуги менее 200 тыс. грн и работы меньше 1,5 млн), то заказчик не проводил тендер, а просто выложил в систему отчет о заключенном договоре с ФЛП "Огневич З.Л".

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