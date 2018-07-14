Мрець забив останній свій гол: моторошний випадок стався у Венесуелі
Гравець збірної Венесуели з футзалу U-20 Кедуїну Індріаго все ж вдалося навіть після смерті відзначитися надважливим голом.
Відповідне відео з’явилося у мережі.
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На ролику можна побачити, як присутні передають один одному м'яч, а наприкінці один із них направляє кулястого у труну з покійним, аби той зрикошетив у ворота.
Річ у тім, що спортсмен загинув у автокатастрофі, а його команда таким чином віддала йому данину поваги на футзальному полі.
Нагадаємо, у 2016 році літак, який з бразильською командою "Шапекоенсе" летів на фінал Південноамериканського кубку проти колумбійського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в східній Болівії. У підсумку майже всі футболісти та тренерський штаб загинули. Згодом у Бразилії відбулися численні заходи із вшанування команди.