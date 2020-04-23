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      "Мрія" доставила в Україну вантаж з Китаю, який може побити світовий рекорд – відео

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      Ан-225 "Мрія" / Фейсбук Андрія Цаплієнка

      Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю, який за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса. Літак зустрічав Президент України Володимир Зеленський.

      "Мрія" доставила в Україну 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів та 100 тисяч захисних костюмів. Про це повідомив президент Зеленський, інформує 24 канал.

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      Це рекорд за обсягом вантажу, який повинен увійти у Книгу рекордів Гіннеса,
      – додав президент.

      Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець розповів про обсяг вантажу:

      • вага – 103 тонни;
      • об'єм – 1 300 кубометрів.

      Через тиждень "Мрія" виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну. 

      Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, вартість рейсу складає до 1 мільйона доларів.

      Цікаво! Представники "Антонова" повідомили президенту, що на сьогодні "в металі" є другий літак, схожий на Ан-225. Добудову його ще в 2012 році оцінювали в 460 мільйонів доларів зі старими аналоговими технологіями. Наразі для вантажних перевезень його добудовувати недоцільно.

      Дивіться відео прибуття "Мрії":

       

      Літаки "Антонова" у боротьбі з пандемією

      • Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів, аби доставити до США медзасоби.
      • 18 квітня Ан-225 "Мрія" доставив у Францію медобладнання з Китаю.
      • 14 квітня Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю.
      • 8 квітня Ан-124 "Руслан" доставив до Данії медзасоби.
      • 8 квітня Ан-124 "Руслан" доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів.
      • 25 березня Ан-124 "Руслан" доставив до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Президент України Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Рекорди авіація
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