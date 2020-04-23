"Мрія" доставила в Україну вантаж з Китаю, який може побити світовий рекорд – відео
Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю, який за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса. Літак зустрічав Президент України Володимир Зеленський.
"Мрія" доставила в Україну 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів та 100 тисяч захисних костюмів. Про це повідомив президент Зеленський, інформує 24 канал.
До теми "Раді, що подбали про вашу "Мрію": у Польщі подякували Україні за доставку рекордної меддопомоги
Це рекорд за обсягом вантажу, який повинен увійти у Книгу рекордів Гіннеса,
– додав президент.
Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець розповів про обсяг вантажу:
- вага – 103 тонни;
- об'єм – 1 300 кубометрів.
Через тиждень "Мрія" виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну.
Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, вартість рейсу складає до 1 мільйона доларів.
Цікаво! Представники "Антонова" повідомили президенту, що на сьогодні "в металі" є другий літак, схожий на Ан-225. Добудову його ще в 2012 році оцінювали в 460 мільйонів доларів зі старими аналоговими технологіями. Наразі для вантажних перевезень його добудовувати недоцільно.
Дивіться відео прибуття "Мрії":
Літаки "Антонова" у боротьбі з пандемією
- Ан-225 "Мрія" та Ан-124 "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів, аби доставити до США медзасоби.
- 18 квітня Ан-225 "Мрія" доставив у Францію медобладнання з Китаю.
- 14 квітня Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю.
- 8 квітня Ан-124 "Руслан" доставив до Данії медзасоби.
- 8 квітня Ан-124 "Руслан" доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів.
- 25 березня Ан-124 "Руслан" доставив до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус.
Читайте також
-
Карантин у Європі: як виглядають спорожнілі міста – фотопідбіркасьогодні , 06:25
-
Жодна партія не відмовилася від державного фінансування, – НАЗКсьогодні , 09:54
-
Уряд продовжив карантин: як діяти далі?сьогодні , 08:30
-
Коронавірус примирив ворогів: як в Ізраїлі формують уряд національної єдностісьогодні , 07:20
-
У Польщі третю добу горить найбільший в країні заповідник: моторошні фото, відеосьогодні , 09:54
-
Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавіруссьогодні , 08:05