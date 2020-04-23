"Мрія" доставила в Україну вантаж з Китаю, який може побити світовий рекорд – відео

Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю, який за обсягом претендує на Книгу рекордів Гіннеса. Літак зустрічав Президент України Володимир Зеленський.

"Мрія" доставила в Україну 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів та 100 тисяч захисних костюмів. Про це повідомив президент Зеленський, інформує 24 канал.

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Це рекорд за обсягом вантажу, який повинен увійти у Книгу рекордів Гіннеса,

– додав президент.

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець розповів про обсяг вантажу:

вага – 103 тонни;

– 103 тонни; об'єм – 1 300 кубометрів.

Через тиждень "Мрія" виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну.

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, вартість рейсу складає до 1 мільйона доларів.

Цікаво! Представники "Антонова" повідомили президенту, що на сьогодні "в металі" є другий літак, схожий на Ан-225. Добудову його ще в 2012 році оцінювали в 460 мільйонів доларів зі старими аналоговими технологіями. Наразі для вантажних перевезень його добудовувати недоцільно.

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