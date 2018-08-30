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"Мрія Путіна": як зашкодить Україні конфлікт між Канадою і США

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Посол Шевченко пояснив, чим загрожує Україні конфлікт між Канадою і США
Посол Шевченко пояснив, чим загрожує Україні конфлікт між Канадою і США / Фото з відкритих джерел

Загострення відносин між Канадою та Сполученими Штатами під час переговорів про північноамериканську зону вільної торгівлі може послабити єдність серед ключових партнерів по антиросійській коаліції.

Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів виданню "Інтерфакс".

Для України дуже важливо, щоб між нашими стратегічними партнерами було розуміння. Тому загострення відносин між Канадою та Сполученими Штатами або навіть торговельна війна – це загроза для України,
– сказав Шевченко.

Посол зазначає, що напруженість між США і Канадою послаблює єдність між ключовими партнерами України по антиросійській коаліції.

"Я думаю, що це мрія Путіна – побачити наших ключових партнерів із НАТО, які гризтимуться між собою. Чим більше Канада й Америка вестимуть торговельну війну одна з одною, тим менше вони матимуть часу, сил та енергії для того, щоб вирішувати проблему, якою є Російська Федерація", – зазначив посол.

На думку Шевченка, дуже важливо, щоб Канада та США змогли домовитися про комфортні умови торгівлі між собою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд скасувала свій візит до України, який був запланований на вівторок, 28 серпня.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Канада Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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