Мрія сироманів: в Британії продавали незвичні чізбургери

У Великобританії онлайн-платформа з доставки їжі Hungryhouse справді потішила своїх клієнтів унікальним продуктом, – вони мали змогу поласувати бургером, зробленим повністю з сиру.

У такий чізбургер входило 9 різних видів сиру, вирізаних у формі традиційних інгредієнтів бургера. Роль булочки дісталася улюбленому британцями сиру чеддеру, а реалістичні насіння кунжуту зробили з моцарели.

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Котлету замінили сиром камамберу, замість помідорів використали фігурні скибочки Червоного Лестера, а салат – едамом і бутербродним американським сиром. Замість хрустких скибочок маринованого огірка в бургер поклали гофровані шматочки сиру бебібел, соус замінили блакитним стілтоном, а кільця цибулі вирішили замінити копченим німецьким сиром. Бургер доповнили сирними брусочками у вигляді картоплі фрі.



Сирний чізбургер

Але, на жаль, такий сирний чізбургер продавали всього один день – при замовленні 29 листопада клієнти отримували продукт 1 грудня. Коштувало це задоволення не так вже й багато – 14,99 фунтів (20 доларів).