Ібрагім ніколи не розповідав про сім'ю

Місцеві мешканці розповіли, що хлопчик жебракував з 5 років. Його маму постійно бачили п'яною. До речі, за даними ЗМІ, жінку також можуть притягнути до відповідальності. Наразі її допитують слідчі.

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Сусіди сім'ї розповіли, що часто бачили, як мати кричала на Ібрагіма та била його.

У школі, де навчався хлопчик, про нього відгукуються добре. Кажуть, що він був товариським, проте ніколи не розповідав про свою сім'ю.

Я працюю в школі, де навчався Ібрагім. Час від часу бачила його матір – завжди приходила п'яна. Взагалі про сім'ю хлопчик ніколи нічого не розповідав. Здається, він ріс не з рідним батьком, а зі співмешканцем матері,

– розповіла співробітниця школи Анастасія.

Вона додала: "Це був дуже веселий і добрий хлопчик. Розповідав, що мріє займатися боксом. Хотів стати сильним, щоб захищати слабких".

Соціальні служби дитиною не цікавилися. До речі, мер міста каже, що співмешканець жінки, це не той чоловік, якого підозрюють у вбивстві.

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