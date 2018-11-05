MTV Europe Music Awards-2018: хто отримав престижну нагороду

4 листопада в Північній Іспанії відгриміла одна з престижних музичних премій – MTV Europe Music Awards-2018. Десятки знаменитих музикантів приїхали до міста Більбао, засвітивши розкішні вбрання.

Відомо, що у 2018 році відбулась 25-та церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards-2018. Знаменитості, чиї хіти упродовж року підкорювали світові чарти, прокрокували червоною доріжкою. Зокрема, на церемонії засвітились співачки Каміла Кабелло, Нікі Мінаж, Дуа Ліпа та Джанет Джексон.

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Переможці MTV Europe Music Awards-2018:

Кубино-американську співачку Камілу Кабелло з легкістю можна назвати тріумфаторкою вечора. Зірка отримали нагороди в чотирьох номінаціях – "Найкращий виконавець", "Найкращий відеокліп", "Найкраща пісня" та "Найкращий американський виконавець".

Найкращий новий виконавець – Cardi B.

Найкращий поп-виконавець – Дуа Ліпа.

Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж.

Найкраща альтернативна група – Panic! At the Disco.

Найстильніший виконавець – Нікі Мінаж.

Артист з найбільшою кількістю прихильників – Bangtan Boys.

Найкращий електронний/танцювальний проект – Marshmello.

Найкращий австралійський виконавець – Tkay Maidza.

Найкращий британський та ірландський виконавець – Little Mix.

Найкращий живий виступ – Шон Мендес.

Найкращий рок-гурт – 5 Seconds of Summer.