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      MTV Europe Music Awards-2018: хто отримав престижну нагороду

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      MTV Europe Music Awards-2018
      MTV Europe Music Awards-2018 / Getty images

      4 листопада в Північній Іспанії відгриміла одна з престижних музичних премій – MTV Europe Music Awards-2018. Десятки знаменитих музикантів приїхали до міста Більбао, засвітивши розкішні вбрання.

      Відомо, що у 2018 році відбулась 25-та церемонія вручення нагород MTV Europe Music Awards-2018. Знаменитості, чиї хіти упродовж року підкорювали світові чарти, прокрокували червоною доріжкою. Зокрема, на церемонії засвітились співачки Каміла Кабелло, Нікі Мінаж, Дуа Ліпа  та Джанет Джексон. 

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      Переможці MTV Europe Music Awards-2018:

      Кубино-американську співачку Камілу Кабелло з легкістю можна назвати тріумфаторкою вечора. Зірка отримали нагороди в чотирьох номінаціях – "Найкращий виконавець", "Найкращий відеокліп", "Найкраща пісня" та "Найкращий американський виконавець".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений camila (@camila_cabello)

       

       

      Найкращий новий виконавець – Cardi B.

      Найкращий поп-виконавець – Дуа Ліпа

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

       

      Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж.

      Найкраща альтернативна група – Panic! At the Disco.

      Найстильніший виконавець – Нікі Мінаж.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

       

      Артист з найбільшою кількістю прихильників – Bangtan Boys.

      Найкращий електронний/танцювальний проект – Marshmello.

      Найкращий австралійський виконавець – Tkay Maidza.

      Найкращий британський та ірландський виконавець – Little Mix.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Little Mix (@littlemix)

       

      Найкращий живий виступ – Шон Мендес.

      Найкращий рок-гурт – 5 Seconds of Summer.

      Теги: LifeStyle Музика Нагороди
      Джерело: 24 Канал
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