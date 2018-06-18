MTV Movie & TV Awards 2018: найстильніші образи з червоної доріжки
У Санта-Моніці відбулася щорічна церемонія вручення премій MTV Movie & TV Awards, на якій відзначають найкращих діячів кіно і телеіндустрії Америки. Імена переможців оголосять публіці 18 червня – під час трансляції церемонії.
На червону доріжку церемонії прийшли зірки Marvel, актори популярних серіалів та інші знаменитості.
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Подію також відвідали світська левиця Кім Кардашян та популярна співачка і актриса Зендая.
Пропонуємо переглянути найяскравіші образи зіркових гостей церемонії MTV Movie & TV Awards 2018.
Зендая
Олівія Манн
Кім Кардашян
Кім Кардашян з мамою
Яра Шахіді
Елісон Брі
Жасмін Сандерс
Лілі Райнхарт
Кетрін Ленгфорд
Зірки серіалу "Дуже дивні справи"
Дакре Монтгомері з подругою Лів Поллок
Крістен Бел
Холзі