MTV Video Music Awards: шокуючі і провокативні образи на червоній доріжці
В ніч на 21 серпня в Нью-Йорку відбудеться церемонія MTV Video Music Awards 2018, яка збере під одним дахом усіх найзнаменитіших представників американського шоу-бізнесу.
У Radio City Music Hall зберуться зірки, які продемонструють образи, які ще довго будуть обговорюватися у мережі.
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Ми вирішили пригадати наряди селебріті, які справді вразили та шокували.
Ешлі Грем
Шер
Кессі Вентура
Майлі Сайрус
Хайді Клум
Леді Гага
Демі Лавато
Ліл Кім\
Крістіна Агілера
Періс Хілтон
Ембер Роуз
FKA twigs
Майлі Сайрус
Ніккі Мінаж
Лаура Шульман і Нев Шульман
Устіна Валентайн
Хейлі Болдуїн
Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
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