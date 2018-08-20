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MTV Video Music Awards: шокуючі і провокативні образи на червоній доріжці

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Образи на MTV Video Music Awards
Образи на MTV Video Music Awards

В ніч на 21 серпня в Нью-Йорку відбудеться церемонія MTV Video Music Awards 2018, яка збере під одним дахом усіх найзнаменитіших представників американського шоу-бізнесу.

У Radio City Music Hall зберуться зірки, які продемонструють образи, які ще довго будуть обговорюватися у мережі.

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Ми вирішили пригадати наряди селебріті, які справді вразили та шокували.

Ешлі Грем

Шер

Кессі Вентура

Майлі Сайрус

Хайді Клум

Леді Гага

Демі Лавато

Ліл Кім\

Крістіна Агілера

Періс Хілтон

Ембер Роуз

FKA twigs

Майлі Сайрус

Ніккі Мінаж

Лаура Шульман і Нев Шульман

Устіна Валентайн

Хейлі Болдуїн

Брітні Спірс

Теги: Музика Голлівуд Мода Еротика
Джерело: 24 Канал
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