Муміфіковане тіло жінки виявили у смітнику в Харкові (ілюстративне фото) / ГУ НП

У Харкові на Тракторобудівників в одній із багатоповерхівок у сміттєприйомнику було виявлено тіло жінки. Подія трапилася ще 3 липня, проте стало відомо про неї лише зараз.