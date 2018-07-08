Муміфіковане тіло жінки виявили у смітнику в Харкові
У Харкові на Тракторобудівників в одній із багатоповерхівок у сміттєприйомнику було виявлено тіло жінки. Подія трапилася ще 3 липня, проте стало відомо про неї лише зараз.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.
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Як підкреслюють правоохоронці, на місці слідчо-оперативна група виявила тіло жінки в стані гнилісних змін та часткової муміфікації.
Опісля його було направлено для проведення судово-медичної експертизи.
За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною статті Кримінального Кодексу про вбивство.
Наразі тривають заходи щодо встановлення особи загиблої та обставин її смерті.
Нагадаємо, наприкінці травня 2017 року також у Харкові в одній із квартир багатоповерхівки було знайдено муміфіковані тіла матері та сина.