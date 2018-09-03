Мурахожук проти короїда: у Харкові придумали, як врятувати ліс від шкідників

Вони вже з'їли ліс на території, яка уп'ятеро більша за Київ. Короїди стали справжнім лихом для України. Проте наші вчені з Харкова знайшли зброю проти цього ненажерливого жука. У тамтешній лабораторії розводять природних ворогів короїдів.

Вони ненажерливі і швидко розмножуються. Середню за розміром сосну сім'я короїдів може зжерти за два тижні.

Читайте також: Шершні атакували людей на фестивалі у Німеччині: багато постраждалих

"300 короїдів-стенографів можуть повністю знищити одне дерево. Розлітаються вони на відстань до 3 кілометрів", – зазначила інженер-лісопатолог Анастасія Омеліч.

Короїди знищили уже 400 гектарів лісу в Україні. Найбільше потерпають від них ліси Західної та Центральної України. Проте мурахи швидко розповсюджуються по всій країні. Раніше заражені короїдами дерева знищували, аби шкідники не встигли інфікувати сусідні дерева . Проте санітарне вирубування лісу виявилися малоефективним. Хімічні засоби теж не допомагали, адже шкідник живе глибоко під корою.

Читайте також: У одному із сіл Нової Зеландії хочуть заборонити котів

Тому вчені зайнялися розведенням природних ворогів короїдів-мурахожуків або по іншому танасімусів.



Танасімус

Маленька істота буде боротися з глобальною екологічною проблемою – знищенням хвойних лісів. Зараз в України масово гинуть дерева через короїда. І саме тому в лабораторіях спеціально розводять рятувальників, щоб потім випустити їхні армії на волю.



Мурахожук

У Сумську та Чернігівську область, які найбільше потерпають від короїдів, вже передали 5 тисяч мурахожуків. Щоб урятувати дерево достатньо усього п'ятьох личинок мурахожука. Їх розподіляють по ушкоджених короїдами деревах та підселяють у ходи, які залишають шкідники. Мурахожуки існують в природі, однак їх кількість недостатня. У лабораторії з однієї кладки жуків отримують 100 личинок.

Для рохведення природніх ворогів короїдів – наші вчені вчені взяли турецький досвід.

Завдяки Турецькій республіці було створено лабораторію по біологічній захищеності сонячних насаджень від стовбурових шкідників. Проблема вже настільки стала небезпечною для насаджень, що ми вирішили спробувати перший досвід личинками,

– заявила провідний інженер держпідприємства Харківлісозахист Алла Рідкокаша.

Українські лісозахисники приступили до експерименту з розведенням жука-хижака в травні. Остаточні результати ефективності отримають за рік. Але вже зараз зрозуміло: "короїдний вовк" – це друга назва мурахожука може спинити епідемію.