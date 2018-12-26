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      Мураєв: Під санкції потрапили всі, хто може зламати план Порошенка вийти у другий тур

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      Євген Мураєв
      Євген Мураєв / Фото з відкритих джерел

      Опозиційний політик Євген Мураєв в ефірі телеканалу "НАШ" прокоментував новий санкційний список РФ.

      "Якщо ви проаналізуєте цей список, то під санкції потрапили абсолютно всі представники південно-східного електорату, люди, які обиралися за мажоритарними округами і захищали інтереси російськомовних, православних, які стоять на захисті мільйонів людей", – каже він.

      Вдумайтеся, хто потрапив до списків, каже Мураєв. "Новинський, який захищає інтереси православної церкви, Добкін, Вілкул, Колесніков. Люди, які можуть скласти конкуренцію групі Фіраташа-Льовочкіна. Люди, які можуть поламати план, при якому з Порошенком у другому турі зустрічається Бойко".

      До речі, за даними соціології, Мураєв, який так само потрапив під санкції після розставання з Рабіновичем, "забрав" з собою майже весь рейтинг "За життя".

      Теги: Новини України Новини політики Санкції Росії проти України Новини Росії Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 Канал
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