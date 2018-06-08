Мураєва притягнути до кримінальної відповідальності буде важко, – Найєм

Про держзраду щодо Мураєва, відставку міністра фінансів Данилюка та економічні злочини у програмі "План Б" розповіли нардеп Мустафа Найєм та виконавчий директор ТІ України Ярослав Юрчишин.

Про держзраду щодо Мураєва

"Те, що стосується оціночних суджень пана Мураєва, притягнути його до кримінальної відповідальності буде важко. Це факт. Друге. Якщо є питання до Мураєва, а вони є, думаю, що СБУ та ГПУ, та пан Пашинський, як голова комітету національної безпеки, могли б почати з питань фінансування його проектів, його співробітницва з паном Медведчуком, і на які гроші живе цей телеканал", – зазначив Найєм.

Нардеп наголосив, всі розуміють, звідки йдуть ці гроші, проте кримінальної справи досі немає. Він запевнив, що хоче, аби таку кримінальну справу відкрили.

Що стосується його заяв про пана Сенцова і про пана Афанасьєва, в мене проста думка. Ми маємо визначити межу абсурду, до якого ми доходимо. можна зробити єдиним шляхом. Власним прикладом. Тобто я, і я закликав всіх наших політиків, і сьогодні єврооптимісти всі зробили заяву, що вони не будуть ходити на телеканал News One і "112 Україна" доти, доки пан Мураєв не вибачиться за свої слова,

– розповів Найєм.

Про відставку міністра фінансів Данилюка

Мустафа Наєм розповів, що зрозуміло одне це те, що звільнення Данилюка не зіграло Гройсману на руку. Він нічого за це не отримав. На жоден аргумент, які Данилюк висловив в парламенті, Гройсман не відповів. Ані щодо заступників, ані щодо міжнародних установ, ані щодо розподілу грошей тощо. Все, що він сказав, це те, що йому не сподобався лист, але це не аргументи.

Головний корінь цього всього, що наближається виборчий час і це вже є неприхована корупція політичного рівня. Тобто, ми тобі, мажоритарнику, виділяємо на округ конкретну суму грошей, ти за це голосуєш, за наш бюджет або за наші питання, а на окрузі ти можеш сказати, що це я вирішив. Це і є політична корупція для виборців,

– зазначив Найєм.

Про економічні злочини

"СБУ, ГПУ та МВС своїми економічними відділами кошмарять бізнес і вимагають хабарі", – наголосив Мустафа Найєм.

За словами нардепа, коли в компанії виростає прибуток більше зазначеної суми, то вони підпадають під так звану зону ризику. Потім збирається Нацполіція, СБУ і ГПУ, які просто дерибанять цей бізнес. Як це відбувається: наприклад, без санкцій прокурора поліція не можна провести обшуки, тому вони там діляться.

Як повідомив народний депутат Петро Юрчишин, у парламенті є закон про Нацбезпеку, який має відібрати у СБУ можливість розслідування економічних злочинів.

Є люди, які звільняються з СБУ, бо поки вони ризикують своїм життям в той час, коли інші займаються рекетом,

– відповів Петро Юрчишин.