"Мусить іти": в АП розповіли про наміри Порошенка відвідати фінальний матч Ліги чемпіонів

На Банковій повідомили про наміри Президента України Петра Порошенка відвідати фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА. Глава держави має відвідати подію, оскільки до Києва приїдуть представники іноземних держав.

Про це УП повідомили в Адміністрації Президента.

Президент України Петро Порошенко відвідає фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, у якому гратимуть іспанський "Реал" і британський "Ліверпуль".

Приїжджають іноземні лідери, тому мусить іти і президент,

– розповіло джерело видання.

Додамо, що король Іспанії Хуан Карлос має намір відвідати фінал футбольної Ліги чемпіонів, який відбудеться у 26 травня у Києві. Участь у грі візьмуть мадридський "Реал", який називають королівським клубом, і "Ліверпуль" з однойменного англійського міста.

Нагадаємо, у рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція зустрічі.





