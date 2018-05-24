22:19
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, сьогодні
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, сьогодні
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Мусить іти": в АП розповіли про наміри Порошенка відвідати фінальний матч Ліги чемпіонів

206 Читать новость на русском
Порошенко відвідає фінал Ліги чемпіонів у Києві
Порошенко відвідає фінал Ліги чемпіонів у Києві / sharij.net

На Банковій повідомили про наміри Президента України Петра Порошенка відвідати фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА. Глава держави має відвідати подію, оскільки до Києва приїдуть представники іноземних держав.

Про це УП повідомили в Адміністрації Президента.

Президент України Петро Порошенко відвідає фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, у якому гратимуть іспанський "Реал" і британський "Ліверпуль".

Приїжджають іноземні лідери, тому мусить іти і президент,
– розповіло джерело видання.

Додамо, що король Іспанії Хуан Карлос має намір відвідати фінал футбольної Ліги чемпіонів, який відбудеться у 26 травня у Києві. Участь у грі візьмуть мадридський "Реал", який називають королівським клубом, і "Ліверпуль" з однойменного англійського міста.

Нагадаємо, у рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція зустрічі.


 

Теги: Новини політики Новини України Ліга чемпіонів Петро Порошенко Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
сьогодні, 19:35 Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте
401
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук