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      Мустафу Найєма облили нечистотами в Одесі: фото та відео

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      Мустафу Найєма облили нечистотами в Одесі
      Мустафу Найєма облили нечистотами в Одесі / usionline.com

      Народного депутата Мустафу Найєма та його соратників невідомі облили нечистотами в Одесі.

      Політик прибув підтримати місцевих активістів. Унаслідок інциденту зіткнень не було, передає кореспондентка 24 каналу.

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      Політик розповів, що прибув до Одеси на запрошення громадськості, яка стурбована подальшою долею Літнього театру.

      Нас таким не злякаєш. Це чіткий індикатор того, що ми на правильному шляху,
      – сказав депутат.

      мустафа найєм одеса
      Мустафа Найєм після інциденту поспілкувався з журналістами//Фото: 24 канал

      Одеський шоумен і автор проекту реконструкції Літнього театру з перетворенням його на концертний майданчик з фудкортом Дмитро Шпінарев також прийшов поспілкуватися з Найємом. Він запевняє, що в Літньому театрі ніколи не буде торгового центру.

      Мустафа Найєм наголосив, що протягом останніх 5 років в Одесі здійснюється системний тиск на громадянське суспільство.

      Ми створимо в парламенті групу, яка захищатиме архітектурні пам’ятки в Одесі, які зараз незаконно забудовують. Сподіваюсь, що з цією группою ми будемо системно тиснути на правоохоронні органи і місцеву владу, аби вона припиняла це свавілля,
      – заявив депутат.

      мустафа найєм одеса
      Активісти виступають проти перетворення Літнього театру на торговий центр 

      Нардеп додав, що три тижні тому одеські активісти подали заяву в Генпрокуратуру, СБУ і Нацполіцію про те, що в Одесі існує організоване злочинне угруповання на чолі з Галантерніком і Трухановим. "Пан Галантернік зараз подав позов про захист честі і гідності проти нас в суд. Все, що тут зараз відбувається, пов'язано саме з цим", – зазначив Найєм.

      Мустафа Найєм сподівається, що "одесити незабаром змінять Труханова, і незабаром це все закінчиться".

      Невідомий облив нечистотами Мустафу Найєма в Одесі: дивіться відео (Увага присутня нецензурна лексика! 18+)

       

      Що відбувається з Літнім театром в Одесі?12 квітня приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів, пам’ятки місцевого значення – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи.

      Це відбувається під прикриттям, нібито, реалізації проекту благоустрою шоумена Дмитра Шпинарьова. Громадські діячі вважають, що це незаконно, бо немає дозволу Мінкульту. Вони вважають проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ дочірньою фірмою СП "Солінг" "власника" Одеси та бізнес-партнера одеського мера Геннадія Труханова Володимира Галантерника. Окрім того, почався натиск на активну громадськість.

      Підозрілі люди характерної зовнішності 14 квітня обмежили вхід на територію публічного простору і вдались до погроз та фізичної розправи. 15 квітня одесити офіційно звернулись до міністра культури Євгена Нищука та міністра МВС Арсена Авакова з проханням вплинути на ситуацію. 

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Мустафа Найєм
      Джерело: 24 канал
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