Мутні митні схеми: яких масштабних фіскальних втрат щороку зазнає держава

Колишній голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан виїхав з України. Каже, поїхав на лікування, замість того, щоб прийти на допит до слідчих Антикорупційних органів. Чомусь це нікого не дивує, адже вже черговий екс-головний податківець стає фігурантом кримінальних проваджень.

Отже, нумо подивимось, що відбувалося за останні роки з людьми, які очолювали ДФС. Продан – вже третій керівник Державної фіскальної служби, який за останні 2 роки потрапив під приціл антикорупційних органів. І це не дивно, адже через руки голови ДФС проходять мільярди гривень. Велика відповідальність і велика спокуса.

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По-перше, подивимось на повноваження Державноі фіскальноі служби. Вона реалізує податкову і митну політику, займається адмініструванням єдиного соціального внеску, який сплачується з наших з вами зарплат, контролює обіг підакцизних товарів – а це виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Крім того, ДФС відповідальна і за боротьбу з правопорушеннями на митниці. За великим рахунком, саме ДФС стягує та контролює основні надходження до бюджету, такі як податки, збори та ЄСВ. Це 374 мільярдів гривень у 2018 році та 415 мільярдів гривень у 2019 році.

По-друге, не секрет, що на митниці ховаються великі гроші і саме митниця є чи не головною годувальницею Державного бюджету. ДФС, зокрема, митниця стягує та адмініструє мільярди гривень, і не тільки легальних. І не тільки до бюджету. І усі ці мільярди проходять через руки керівництва ДФС. Всі, хто свого часу були біля керма ДФС, обіцяли оновити її, зробити сервісною службою для платників, реформувати докорінно та організувати чесну роботу митниці. Проте, якщо подивитися на пост-майданівських очільників служби, то всі вони позбавлялись своїх крісел не з власної волі і не з доброю славою.



Ігор Білоус

У 2015 році за рішенням спеціальної урядовоі комісії, Кабмін прийняв відставку Ігоря Білоуса. Його звинуватили в створенні "надзвичайно неефективної системи управління", в тому, що не спромігся побороти старі схеми відшкодування ПДВ, провалив боротьбу з корупцією всередині ДФС. Однак тепле крісло головного податківця довго пустувати не могло. Наступним очільником ДФС на чесному і прозорому в лапках конкурсі, організованому Мінфіном під керівництвом Наталії Яресько, було обрано Романа Насірова, колишнього депутата президентської фракціі.



Роман Насіров

Однак, Насірову також не вдалося втілити обіцянки щодо рішучих реформ. Дуже швидко і його звинуватили у нанесенні державі збитків на 2 мільярди.

А от його наступник Мирослав Продан зарікся не повторювати помилок попередників. І таки дотримав слова – не дочекавшись, коли по нього прийдуть правоохоронці, виіхав закордон через Молдову. Щоправда, головний фіскальник, каже, що поїхав лікуватися. Але дивним чином його виїзд збігається із висуненням йому підозри у незаконному збагаченні. Начебто на підставних осіб придбав кілька об’єктів нерухомості у Туреччині, загальною вартістю у понад 500 тисяч доларів, про що стало відомо СБУ.

І тут головне – це розуміння, справжніх політичних мотивів цього дійства. Справа в тому, що справа Продана зявилася та стала відомою публіці одразу після того, як прем`єр Гройсман в шаленому наступі на контрабанду ухвалив рішення, що в порядку експерименту боротися із схемами на митниці має поліція.



Мирослав Продан

Раніше це була сфера впливу СБУ та відповідних підрозділів К. Прем`єр разом з Проданом вирішив посунути СБУ з митниці, запустивши туди поліцію, підконтрольну міністру внутрішніх справ, а у відповідь отримав удар по своєму очільнику ДФС. Просто, щоб ви розуміли, що СБУ щось там знайшло у Продана не тому, що вони боряться з корупцію, а тому, що це звичайна помста, і звісно ж демонстрація сили – щоб нікому на майбутнє не повадно було.

В нашій країні, як відомо, найкращий спосіб уникнути відповідальності за чесно або не дуже чесно зароблене – це лягти на лікарняний, або вчасно покинути країну. В деяких випадках, – як дуже небажаний свідок. От і керівники ДФС тікають, чи то як небажані свідки чи то від відповідальності.

А що ж там із схемами на митниці? Чи вже всі вони припинені завдяки оголошеній прем'єром війні з контрабандою? Тоді Уряд обіцяв, що ліквідувавши схеми, поверне до бюджету мінімум 100 мільярдів гривень лише цього року. Рік закінчується, а ні обіцяних міфічних 100 мільярдів, ні ефективної роботи митниці ми не побачили. Та в одному голова уряду був правий – гроші у мутних митних схемах точно є, треба лише добре пошукати та спрямувати їх в бюджет.

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Як приклад та безкоштовну пораду уряду можу запропонувати такий квест. Беремо за якийсь період, наприклад, за 10 днів, інформацію про всі авто, декларантів, отримувачів і вантаж, які оформлювались митними постами Волинської митниці. І на ці ж автомобілі, які вкажуть митники, запитуємо інформацію у поляків. Шляхом простого порівняння інформації можемо побачити, як дорогі товари перетворюються у зовсім інші, набагато дешевші. При цьому вспливуть ті конкретні машини, підприємства, суми, різниця. Можливо, побачимо за цей період і підміну документів з вказанням дешевого вантажу.

Наприклад, везуть автозапчастини на суму 200 тисяч доларів, а декларують вживані конструкції теплиці сумою 36 тисяч гривень. Це реальний приклад з життя Волинській митниці. Уряд міг би припинити такі речі та розчинення у повітрі мільярдів гривень шляхом отримання та простого порівняння інформації. Без СБУ та поліції, без зайвого тиску на сумлінних підприємців.

А що ж бачимо натомість? Хоч митниця дає половину надходжень до бюджету, та сьогодні саме на митниці держава втрачає найбільше коштів. Мінімум 75 мільярдів гривень фіскальних втрат щороку! І це тільки дані звірки експорту товарів з ЄС в Україну та їх імпорту в Україну. В сірій зоні розчиняються у повітрі комерційні партії товарів та втрачаються мільярди. Наші з вами мільярди гривень державного бюджету.

Окрім того, маємо регулярні нарікання бізнесу на тиск правоохоронних органів, на зупинку митного оформлення, на постійні огляди вантажів з їх повною вигрузкою, які як правило нічим крім збитків бізнесу за простой, не завершуються. Поки керівники ДФС змінюються, проблеми залишаються тими ж самими, а бізнес продовжує втрачати останні надії.



В Україні поширені нарікання бізнесу на тиск правоохоронних органів

Отже, маємо підсумувати. Дійсно, дивина коїться на верхівці ДФС. Білоус, Насіров, Продан. Прізвища змінюються, а підходи до керівництва фіскальної служби залишаються незмінними. І прогалини в роботі ДФС є на кого списати. То, мовляв попередній керівник погано працював. Тому і схеми не закриті, і контрабанду не припинено, і гроші з цих схем не спрямовано в бюджет. Та, за великим рахунком, такий ласий шмат, як ДФС, яка є чи не найбільшою артерією Держбюджету, показує свою неефективність та неспроможність.

Занадто багато повноважень сконцентровано в одному органі та занадто великі можливості керівнику вирішувати: карати чи милувати, виходити на перевірку чи ні, надавати розстрочення із сплати податків чи ні. Це робить посаду керівника ДФС сакральною та демонізованою, особливо для нечесних на руку політичних сил та діячів. Тому цей монстр має бути розділений на окремі органи: окремо податкова служба, окремо митна адміністрація. А от податкову міліцію слід взагалі ліквідувати.

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І найголовніше – такі посади мають обіймати не політики, і не ставленики тих чи інших політичних сил, а експерти та професіонали своєї справи, яких неможливо надурити, та які знають, які зміни необхідно зробити, щоб наші з вами податки нараховувались просто, сплачувались легко і працювали для потреб людей.