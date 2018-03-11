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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Муза дизайнера Ів Сена-Лорана стала обличчям модного бренду

1162 Читать новость на русском
Бетті Катру
Бетті Катру / Новое Время

Відома актриса та модель Бетті Катру, з якою знаний кутюр’є Ів Сен-Лоран випадково познайомився 51 рік тому в нічному клубі, стала тепер обличчям однойменного бренду.

Дівчина нордичної зовнішності ще у 1967 році зацікавила дизайнера, але лише цього року в рамках Тижня моди в Парижі, Ентоні Вакарелло (новий креативний директор Saint Laurent – "24") представив нову кампанію бренду, обличчям якої стала муза легендарного дизайнера – Бетті Катру.

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Ів Сен-Лоран і Бетті Катру (зліва)

У новій кампанії зірка представляє рок-н-рольний стиль бренду в серії чорно-білих фотографій, зроблених Девідом Сімсом. У колекції Saint Laurent Fall 2018 можна буде побачити смокінги чоловічого крою, сукні з широкими плечима і глибоким декольте та інші стильні речі.


Бетті Катру у новому кампейні Saint Laurent Fall 2018

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: Новое Время
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