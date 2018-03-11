Муза дизайнера Ів Сена-Лорана стала обличчям модного бренду
Відома актриса та модель Бетті Катру, з якою знаний кутюр’є Ів Сен-Лоран випадково познайомився 51 рік тому в нічному клубі, стала тепер обличчям однойменного бренду.
Дівчина нордичної зовнішності ще у 1967 році зацікавила дизайнера, але лише цього року в рамках Тижня моди в Парижі, Ентоні Вакарелло (новий креативний директор Saint Laurent – "24") представив нову кампанію бренду, обличчям якої стала муза легендарного дизайнера – Бетті Катру.
Читайте також: 60-річна Шерон Стоун показала спокусливий знімок та розповіла про власні секрети краси
Ів Сен-Лоран і Бетті Катру (зліва)
У новій кампанії зірка представляє рок-н-рольний стиль бренду в серії чорно-білих фотографій, зроблених Девідом Сімсом. У колекції Saint Laurent Fall 2018 можна буде побачити смокінги чоловічого крою, сукні з широкими плечима і глибоким декольте та інші стильні речі.
Бетті Катру у новому кампейні Saint Laurent Fall 2018
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00