Музей Джеймса Бонда відкриють на вражаючій висоті в Альпах

Знаменита будівля зі сцен фільму "Спектр" (2015) з актором Деніелом Крейгом тепер стане музеєм в Альпійських горах. На висоті 3 тисячі метрів відкриють тематичним музей The 007 Elements Museum.

Про це повідомляють на Time.

Австрійські Альпи, а саме – вершина гори Гайслахкогль в Зельдені, тепер матимуть ще одну цікаву туристичну точку. Адже музей, присвячений таємному агентові Джеймсу Бонду, збудують біля ресторану Ice Q, де відбувалась одна із ключових сцен "бондіани" у 2015 році.

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Територія музею охопить понад 4 тисячі квадратних метрів, а проект будівництва займеться архітектор Йоганн Обермосер.

"Це найкраще місце для музею Джеймса Бонда. Тут проходили зйомки фільму, і до того ж австрійські Альпи дуже близькі творцеві бондіани Яну Флемінгу. Коли він писав книги про таємного агента, то відправляв його в ті місця, які добре пам'ятав сам", – зазначила креативний директор музею Нілу Каллоу.



Місце зйомок фільму "Спектр" 2015 в австрійських Альпах

У будівлі покажуть ключові експонати зі зйомок всіх фільмів про Джейсма Бонда, а також планують проводити низку інтерактивних виставок, на яких розкажуть про те, як створювалися фільми про Джеймса Бонда. Родзинкою музею стане автомобіль Aston Martin і повнорозмірний літак зі "Спектру". Відкриття музею заплановано на липень 2018 року.

"Спектр" (2015): дивитись трейлер фільму онлайн